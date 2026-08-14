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Olympique de Marsella - Atlético de Madrid, en directo: sigue el partido de pretemporada, en vivo hoy
El Atlético de Madrid disputa su último partido de la pretemporada en el Orange Vélodrome de Marsella
Xavi Turu
El Olympique de Marsella recibe al Atlético de Madrid en el Vélodrome en el último partido de pretemporada de los del Cholo Simeone antes del inicio oficial de LaLiga. Sigue el partido en directo en SPORT.
MIN. 36, OM 1-0 ATM
Lo sigue intentando Lookman, que es el jugador más participativo de los colchoneros, pero no está del todo acertado en los metros finales. Busca con más insistencia el tanto del empate los rojiblancos al momento que Simeone prepara tres cambios.
MIN. 33, OM 1-0 ATM
Vuelve el guion de partido inicial: pelota y dominio para los locales. Recula y espera para salir al contragolpe el conjunto del Cholo.
MIN. 30, OM 1-0 ATM
Tras la pausa, es el turno para el Atlético, que goza de más balón, pero está bien encerrado atrás el conjunto francés.
MIN. 28, OM 1-0 ATM
Paixão recibió un golpe y tuvo que ser atendido, pero parece que el autor del gol podrá seguir sobre el verde.
MIN. 26, OM 1-0 ATM
Pequeña pausa para hidratación, con altas temperaturas en Francia.
MIN. 23, OM 1-0 ATM
¡¡Goooool del Olympique de Marsella!! Paixão la picó por arriba con una calidad tremenda para sorprender a Oblak. Golazo de un Paixão que ya avisó en la acción anterior. Estaba siendo mejor el equipo francés, que consigue adelantarse en el luminoso.
MIN. 21, OM 0-0 ATM
Doble oportunidad para el OM. Dos saques de esquina consecutivos, pero la defensa rojiblanca resolvió el peligro.
MIN. 18, OM 0-0 ATM
Contragolpe del conjunto colchonero, pero replegó rápidamente el equipo francés. Kang-In Lee no estuvo con mucha clarividencia y perdió el efecto sorpresa.
Vio la amarilla Le Normand, que llegó tarde y dejó un recado por detrás.
MIN. 16, OM 0-0 ATM
La posesión del balón es claramente para los locales: un 77 % para el Olympique y un 23 % para el Atlético.
MIN. 14, OM 0-0 ATM
Continúa la presión alta de los colchoneros. Buscan recuperar la pelota cerca del área rival, hasta el momento sin suerte.
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