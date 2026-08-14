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Olympique de Marsella - Atlético de Madrid, en directo: sigue el partido de pretemporada, en vivo hoy

El Atlético de Madrid disputa su último partido de la pretemporada en el Orange Vélodrome de Marsella

Simeone, durante el partido entre el Atlético y el Manchester City de pretemporada

Simeone, durante el partido entre el Atlético y el Manchester City de pretemporada / JEON HEON-KYUN / EFE

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Xavi Turu

El Olympique de Marsella recibe al Atlético de Madrid en el Vélodrome en el último partido de pretemporada de los del Cholo Simeone antes del inicio oficial de LaLiga. Sigue el partido en directo en SPORT.

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