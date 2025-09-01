Oficial: Nico González, cedido al Atlético

El Atlético de Madrid ya ha anunciado el último fichaje que buscaba para cerrar su plantilla. Nico González llega desde la Juventus cedido por una temporada con una opción de compra de 35 millones que puede ser obligatoria. Es la última pieza que necesitaba Simeone, que quería un jugador de banda para complementar el equipo.

Después de realizar un mercado de fichajes muy completo con hasta siete incorporaciones, el Atlético de Madrid ha dedicado las últimas semanas a buscar un perfil de jugador que le faltaba: un hombre de banda. Tras peinar el mercado buscando la mejor opción tanto deportiva como económica, la entidad colchonera ha alcanzado un acuerdo con el club 'bianconero' para la cesión del extremo argentino por una temporada con opción de compra de 35 millones que, en función de su participación, puede llegar a ser obligatoria y que el jugador firme hasta 2030.

González llegó a la Juventus hace un año y ha disputado 40 partidos en los que ha marcado 5 goles. Antes se destapó en la Fiorentina, donde militó durante 3 temporadas en las que participó en 125 partidos y marcó 38 goles en todas las competiciones.

Último fichaje pero pendientes de salidas

El futbolista aterrizó a primera hora de la mañana en Madrid y se dirigió a una clínica madrileña para someterse a las pruebas médicas antes de trasladarse al estadio Metropolitano para firmar su contrato. Si no hay novedades de última hora, Nico González es la última incorporación del mercado estival. No obstante, la rampa de salida sigue abierta y muy caliente. Según el periodista de 'The Athletic' David Ornstein, Javi Galán fichará por el Nottingham Forest tras llegar a un acuerdo con el club inglés. Aún se desconoce la cantidad pactada, pero el lateral firmará por 3 años más otro opcional.