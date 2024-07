OFICIAL: Morata ficha por el Milan

Álvaro Morata pone fin a su etapa en el Atlético Madrid. El capitán de la selección española, ganador de la Eurocopa, firma con el AC Milan por cuatro temporadas, es decir, hasta el 30 de junio de 2028, y dejará 13 millones de euros en las arcas del club.

El futbolista madrileño acudió el pasado martes al entrenamiento del equipo en Los Ángeles de San Rafael para despedirse de compañeros y miembros del cuerpo técnico. Después, habló para los micrófonos de la cadena 'Cope'.

"Era importante para mí. Al final creo que era importante agradecerles todo. Ellos me han ayudado siempre mucho. También el míster, Miguel Ángel, Carlos Bucero, Andrea... Me han ayudado en momentos donde no lo he pasado bien. Cuando estás en un sitio donde no puedes hacerlo bien es mejor otra opción. ¿Camino al Milan? Todavía tengo que pasar reconocimiento pero sí", se sinceró.

Simeone contaba con Morata para la temporada que viene / EFE

Reconocimiento médico superado en Madrid, ya es oficialmente jugador del Milan. Aunque el jugador habló antes de confirmarse su fichaje. "La razón (de elegir al Milan) es la confianza de Zlatan, del equipo, del entrenador. No veo la hora de empezar. Ahora me voy de vacaciones porque tengo estar con mi familia, que me ayudó mucho, sino estaría entrenando a partir de mañana". Así pues, el delantero sueco ha sido clave en su llegada.

Según avanza 'La Gazzetta dello Sport', cobrará entre 4,5 y 5 millones de euros por temporada y podrá tener opción a ampliar su vinculación otra temporada más, hasta 2029, en caso de que club y jugador así lo quieran.

VUELTA A ITALIA

El delantero de 31 años llegó al club en 2019 en calidad de cedido, procedente del Chelsea. Esa operación costó 18 millones de euros, y el verano siguiente, en 2020, pagaron otros 35 'kilos' para hacerse permanentemente con sus servicios. En 2020, salió cedido a la Juventus, donde estuvo dos temporadas a cambio de 20 millones de euros. Desde entonces, ha estado siempre bajo las órdenes de Simeone.

El técnico argentino le convenció para seguir la temporada pasada, pero no lo ha conseguido en esta, y volverá a Italia tras firmar su curso en el Atleti con mejores registros: 21 goles y cinco asistencias en 41 partidos. En total, el ariete de 31 años ha defendido la camiseta rojiblanca en 154 ocasiones, celebrando 54 goles y repartiendo 14 asistencias. Se irá sin celebrar un solo título de colchonero.