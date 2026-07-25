Oficial: Kang-in Lee ficha por el Atlético de Madrid

¡Por fin es oficial! El Atlético de Madrid ficha a Kang-in Lee. El club rojiblanco anunció en la mañana de este sábado la incorporación del surcoreano procedente del PSG, en una operación que podría salirle muy rentable a la entidad colchonera.

El mediapunta, que viene de disputar el Mundial liderando a su selección incluso por encima de Heung-Min Son, aterriza en el Metropolitano tras conquistar las dos últimas Champions con el club francés. Kang-in Lee firma un contrato de cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2031.

"Talentoso centrocampista zurdo de 25 años, puede desarrollar su juego desde la posición de mediapunta o partiendo desde cualquiera de las dos bandas y destaca por su visión de juego, su exquisito manejo de balón y su capacidad para el pase y el golpeo", escribió el Atlético en el anuncio.

Además de todo lo que puede aportar sobre el terreno de juego, el futbolista de 25 años es todo un fenómeno a nivel de marketing y de venta de camisetas, puesto que tiene detrás el apoyo de todo un país.

Relevo de ¿Griezmann?

El surcoreano se incorporará próximamente a la disciplina de Diego Simeone, una vez concluyan sus vacaciones posMundial. Habrá que esperar para conocer el rol del futbolista a las órdenes del técnico argentino, que ya cuenta con varios jugadores de banda y con Álex Baena como mediapunta.

Kang In Lee, tras fichar por el PSG. / PSG

Sea como sea, la calidad y el estilo de juego de Kang-in Lee inevitablemente suponen que se le considere como el relevo natural de Antoine Griezmann, que abandonó el club rojiblanco para marcharse a la MLS.

Pese a que la entidad no ha ofrecido cifras del traspaso, varias fuentes apuntan a que su precio asciende hasta los 40 millones de euros, en otra inversión millonaria de Mateu Alemany como director de fútbol. Todo un refuerzo de lujo para el 'Cholo', el tercero tras Alejandro Grimaldo y Morten Hjulmand.

Pasado en LaLiga

Su adaptación a LaLiga no debería suponerle ningún desafío, puesto que Kang-in salió de la cantera del Valencia antes de debutar con el primer equipo de Mestalla en 2018.

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Ya en 2021 fichó por el RCD Mallorca, club donde terminó de explotar hasta llamar la atención de uno de los gigantes de Europa. El PSG de Luis Enrique le incorporó a sus filas en 2023 a cambio de 22 millones de euros, y allí ha disputado un total de 124 partidos, con 16 goles y 16 asistencias en tres temporadas.