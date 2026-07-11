Oficial: El Atlético de Madrid ficha a Morten Hjulmand por 45 millones

Era un secreto a voces y este sábado se hizo oficial. El Atlético de Madrid ficha a Morten Hjulmand para reforzar el centro del campo y el danés se convierte así en la segunda incorporación de Mateu Alemany tras la llegada de Alejandro Grimaldo.

El centrocampista aterriza en el Metropolitano procedente del Sporting de Portugal y firma un contrato hasta el 30 de junio de 2031. "Centrocampista defensivo diestro de 27 años, destaca por su poderío físico, su recuperación de pelota y su lectura del juego, que potencia su capacidad de anticipación y su distribución de balón". Así lo define el club en un comunicado.

"Nuestro nuevo futbolista superó el pertinente reconocimiento médico en el Centro de Medicina Deportiva de Alto Rendimiento Vithas - Invictum del Hospital Universitario Madrid Arturo Soria, antes de conocer el Riyadh Air Metropolitano ya como jugador rojiblanco", concluye el texto.

Jugador consagrado: más de 40 'kilos'

Hjulmand se formó en las categorías inferiores del Copenhague y aterrizó en Italia a cambio de 2,5 millones tras pasar por la Liga de Austria. Fue durante su etapa en el Lecce donde explotó como pivote, lo que llamó la atención de un Sporting de Portugal que le ha disfrutado durante tres temporadas, en las que ha disputado 141 partidos, aportando 10 goles y otras 11 asistencias y convirtiéndose incluso en capitán del equipo.

Pese a que el Atlético no informó sobre las cifras del traspaso, sí lo hicieron los 'Leoes', donde llegó en 2023 a cambio de 19,5 'kilos'. “La contrapartida financiera por la transferencia del jugador a pagar por el Atlético de Madrid al Sporting puede ascender a la cuantía de 45 millones de euros, por la suma de una cantidad fija de 40 millones de euros y una variable de 5 millones de euros en función del cumplimiento de determinados objetivos relacionados con el rendimiento deportivo del jugador”, explicó el club luso en la Comisión del Mercado de Valores.

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Con la llegada de Hjulmand, Diego Simeone ya tiene a su disposición a una nueva pieza para la sala de máquinas, donde sufrió el año pasado para formar los onces con las lesiones constantes de Pablo Barrios y de Johnny Cardoso y con la veteranía de un Koke que, pese a ser fijo, no está capacitado ya para disputar la temporada completa sin recambio.