Oficial: Apollo ya es una realidad en el Atlético, ampliación de 100 millones y vuelve David Villa

Novedades importantes en el fútbol español. El Atlético de Madrid celebró este jueves una Junta General Extraordinaria de Accionistas en el estadio Riyadh Air Metropolitano, con una asistencia de socios que representaban el 98,66 % del capital social, en la que todos los acuerdos se adoptaron por unanimidad, según informó el club.

Durante la reunión, los accionistas aprobaron una modificación de los Estatutos con el objetivo de "adaptar el gobierno corporativo del club a la nueva composición del capital social", tras el acuerdo con Apollo Sports Capital, que se ha convertido en el accionista mayoritario del club. La operación ha supuesto "una reorganización de las participaciones significativas en el capital social de la entidad", detalló la institución.

Además, la Junta ratificó la composición del nuevo Consejo de Administración, que estará presidido por Enrique Cerezo, con Miguel Ángel Gil como consejero delegado. Completan el consejo los consejeros Antoine Bonnier, Robert Givone, Tristram Leach, Jim Miller, Sam Porter, Amit Singh, Javier Valle, Antonio Vázquez-Guillén y David Villa, mientras que Pablo Jiménez de Parga continuará como secretario del Consejo.

En ese sentido, una de las novedades más importantes es a presencia de David Villa en la nueva estructura de la entidad colchonera. El exjugador del equipo, que vistió la camiseta rojiblanca durante la temporada 2013-14 y conquistó el título de LaLiga, se incorporará al nuevo Consejo de Administración. “Estoy muy feliz de poder regresar al club con nuevas responsabilidades, pero las mismas ganas de seguir ayudando a hacer más grande al Atlético de Madrid temporada tras temporada. El club lleva varios años de gran crecimiento y espero contribuir a que sigamos cosechando éxitos. Estoy muy agradecido porque hayan pensado en mí para este cargo”, expresó.

La reunión también dio luz verde a una ampliación de capital de hasta 100 millones de euros, prevista en los planes anunciados por el club el pasado mes de noviembre. Según el Atlético, los fondos se destinarán a "invertir en los equipos del club y en la Ciudad del Deporte que se está desarrollando junto al estadio Riyadh Air Metropolitano", un proyecto que aspira a convertirse en "un destino de referencia mundial para el deporte, el ocio y la cultura".

Con estos movimientos, el Atlético de Madrid refuerza su estructura financiera y organizativa, consolidando la participación de Apollo Sports Capital y sentando las bases para sus próximos proyectos deportivos. Y es que declaraciones recientes de Marc Rowan, cofundador y consejero delegado de Apollo, desvelan el camino a seguir con el Atlético de Madrid. El fondo de inversión estadounidense elevó hasta los 6.000 millones de dólares (alrededor de 5.100 millones de euros) la cifra prevista para la inversión deportiva en el equipo colchonero.