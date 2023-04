Oblak: "Trataremos de darle emoción a la Liga"

En una entrevista a TVE, el meta del Atlético de Madrid valora el gran momento de su equipo “El estado de ánimo es mucho mejor que antes del Mundial, pero es interesante empezar mejor para poder estar más arriba”, dice

Jan Oblak es ambicioso de cara a la visita que el Atlético de Madrid realizará el próximo domingo a las 16:15 horas al Spotify Camp Nou, para verse las caras con el FC Barcelona en un duelo que puede ser clave para el desenlace liguero.

Así, en una entrevista a TVE, el meta esloveno de los colchoneros resalta que, aunque ve "muy complicado" poder ganar la liga, "el partido del domingo es muy importante. A ver si podemos dar un poco de emoción a esta liga”.

Los de Diego Pablo Simeone llegan a la cita en un gran momento de juego y resultados: “El estado de ánimo del equipo es mucho mejor que antes del Mundial de Qatar. Eso sí, es interesante empezar mejor para poder estar más arriba a estas alturas”, indica el cancerbero.

Jan Oblak asegura que “hasta el día en que yo esté en el Atlético de Madrid, voy a hacer todo lo posible para intentar ganar algo más con este club. En cada entrenamiento estoy trabajando para tratar de ser el mejor".

Hablando de porteros y del conjunto colchonero, es inevitable hablar de la figura de Courtois, su antecesor en el marco rojiblanco: "Courtois es un gran portero, uno de los mejores del mundo. Está haciendo un gran trabajo, una gran temporada otra vez y está en un nivel espectacular”.La temprana eliminación del Atlético en la Champions League todavía le duele al meta esloveno: "Sinceramente no estoy viendo la Champions porque me duele no jugarla. Es algo difícil de asumir, es difícil ver que los demás están jugando y tú no estás ahí”.

Otro de los nombres propios de la temporada colchonera es sin duda Antoine Griezmann, de quien su compañero valora "cómo está ahora, porque está espectacular y ha demostrado a todo el mundo que se han equivocado con él. Estoy muy feliz por Antoine, y porque ha podido volver de esta manera”.

Jan Oblak califica a su entrenador, Diego Pablo Simeone, de "entrenador del futuro, del presente y del pasado. Cuando hay una reacción buena, sana, luego en los momentos difíciles se nota. En los momentos buenos todos es muy fácil”.

Dado que se acerca la fecha del aniversario de la fundación del Atlético de Madrid, ¿qué le regalaría Jan Oblak a su actual entidad? "No le compraría nada", señala, pero "sí que le daría un título más. Estoy seguro de que este club va a ganar un día una Champions League porque en una historia de 120 años, la merece".