¿Oblak o Musso? El inesperado dilema de Simeone ante el Barça

El duelo entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona se presenta como una auténtica final anticipada. El equipo de Diego Simeone llega al Metropolitano con una valiosa ventaja de 0-2 lograda en la ida, un escenario que le coloca a un paso de las semifinales, pero también ante una noche de máxima exigencia ante un Barça obligado a remontar.

El contexto competitivo no admite distracciones por parte de ningún equipo. Los precedentes de esta temporada reflejan una rivalidad equilibrada, con victorias azulgranas en Liga pero un Atlético eficaz en eliminatorias, capaz de golpear con contundencia en momentos clave. En este tipo de escenarios, el equipo rojiblanco suele crecer desde la solidez y el control emocional, dos pilares fundamentales del ideario del técnico argentino.

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Eso sí, Simeone llega al duelo con problemas importantes en defensa. Las ausencias de centrales como Giménez y Hancko, junto a la sanción de Pubill, dejan la zaga bajo mínimos, obligando a recomponer la línea con lo justo. En ese sentido, todo apunta a que el técnico argentino tendrá que aspotar por Le Normand y Lenglet en el eje de la zaga.

En el centro del campo, la recuperación de Pablo Barrios abre una puerta, aunque no está claro si forzará su presencia. Mientras tanto, el plan ofensivo parece definido, con piezas como Griezmann o Julián Álvarez liderando un ataque que ha encontrado regularidad esta temporada, y con Sorloth esperando su oportunidad en el banquillo de continuar con su idilio contra el Barça.

El técnico argentino del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, observa al centrocampista del FC Barcelona, Fermín López, durante el encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que disputan este miércoles FC Barcelona y Atlético de Madrid en el estadio Camp Nou, en Barcelona.EFE/Enric Fontcuberta / Enric Fontcuberta / EFE

Pero el gran foco no está en la defensa ni en el ataque. Está en la portería. Y ahí, Simeone enfrenta un dilema que nadie esperaba hace apenas un mes. La lesión de Oblak abrió la puerta a Musso, que no solo ha cumplido, sino que ha elevado el nivel competitivo del equipo. El argentino ha encadenado actuaciones de mucho peso, incluyendo una exhibición ante el Barça en la ida, donde firmó siete paradas y dejó la portería a cero.

Desde entonces, su rendimiento ha sido constante: seguridad bajo palos, buen juego aéreo y una fiabilidad que ha generado plena confianza en el cuerpo técnico. Sin embargo, el contexto cambia ahora. Oblak ya está disponible, ha vuelto a entrenar con normalidad y sigue siendo el guardián titular del Atlético, ganador de múltiples Zamora y pieza clave en la era Simeone.

Juan Musso celebra el gol de Giuliano ante el Barça / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La decisión no es trivial. Apostar por Musso sería premiar el rendimiento inmediato y mantener la inercia competitiva de un portero en plena confianza. En cambio, darle de nuevo la confianza a Oblak sería devolver la titularidad a un jugador con mucho peso dentro y fuera del terreno de juego, con experiencia en noches grandes y un excelente rendimiento en su espalda.

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Simeone, fiel a su filosofía, suele priorizar el estado de forma por encima del nombre. Pero también ha demostrado en múltiples ocasiones que, en escenarios límite, la jerarquía pesa. En la rueda de prensa previa ha preferido no mojarse, pero él tiene la última palabra. Y en una eliminatoria donde cada detalle puede decidir, la elección del portero puede ser mucho más que un simple nombre en la alineación... puede ser la clave silenciosa de la noche.