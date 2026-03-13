¡Oblak, lesionado! Fuera de la convocatoria contra el Getafe

El Atlético de Madrid lamentó la baja de última hora de Jan Oblak, quien "sufre una distensión muscular" y se cayó de la convocatoria para recibir mañana al Getafe (16:15h). El esloveno acabó la sesión de entrenamiento de este viernes con "molestias en el costado" y, tras las pruebas realizadas por los servicios médicos del club rojiblanco, "el parte indica que sufre una distensión muscular".

El meta se suma a una enfermería en la que figuran Pablo Barrios y Rodrigo Mendoza y será el argentino Juan Musso quien defienda la portería rojiblanca ante el cuadro azulón. Para completar la lista, el preparador colchonero confía en los canteranos Esquivel y Álvaro Moreno, porteros del Madrileño y del 'C', respectivamente.

Del filial entra en la convocatoria Julio Díaz, lateral izquierdo que rindió con nota en su debut con la primera plantilla del Atlético de Madrid.

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Jan Oblak acabará la temporada sin medirse al conjunto de José Bordalás. Causó baja en el encuentro de la primera vuelta por lesión y hará lo propio en el choque que se disputará en el Riyadh Air Metropolitano. Juan Musso dejó la portería a cero en un partido que decidió por la mínima un Giacomo Raspadori que ahora defiende los intereses de la Atalanta.