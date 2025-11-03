Los números avalan la apuesta por Julián Álvarez

Los 75 millones más veinte en variables que pagó el Atlético de Madrid al Manchester City por Julián Álvarez pueden considerarse una ganga. El rendimiento del argentino como rojiblanco está siendo espectacular y va camino de convertirse en una de las leyendas históricas del club del Metropolitano.

A la altura de los mejores

A base de goles y un carisma contagioso, la 'Araña' se ha colado en los corazones de la afición colchonera, que le ve como el heredero de una saga de 'killers' triunfadores en el Calderón y ahora en Canillejas: Torres, Forlán, Falcao, Suárez, Agüero...

Con el penalti transformado ante el Sevilla, el delantero firmó su diana número 37 como atlético, superando en apenas un año los registros conseguidos en el Manchester City de Pep Guardiola en dos temporadas.

Julián, Almada y Giuliano, pletóricos tras el triunfo ante el Sevilla / X

Julián ha disputado setenta encuentros con el Atlético de Madrid desde su llegada en verano de 2024, con unas cifras de 37 goles y doce asistencias. Números que elevan el listón tras su paso por el Etihad, donde en dos cursos (2022-2024) y en 103 partidos logró 36 tantos y repartió 17 pases definitivos a sus compañeros.

El delantero de Calchín decidió abandonar el lluvioso noroeste inglés en busca de minutos. Julián Álvarez solicitó su salida ante la falta de opciones de ser titular indiscutible con Guardiola, que alineaba al noruego Erling Braut Haaland por delante de él. Simeone fue determinante en el traspaso, convenciendo al futbolista de que en su Atlético sería intocable.

A por el récord de River

Superado al Julián del City, el Julián del Atlético va a por el Julián de River Plate. En Argentina y con el club que le permitió dar el salto al profesionalismo, la 'Araña' alcanzó los 54 goles. Eso sí, con muchos más partidos a sus espaldas. El atacante disputó 122 encuentros con los millonarios entre 2018 y 2022, cincuenta más de los que lleva como colchonero.

Julián Álvarez celebra un gol en la Champions contra el Eintracht de Frankfurt en el Metropolitano / EP

Víctimas de sus picotazos

Julián Álvarez, apodado la 'Araña' por su forma de celebrar los goles como Spiderman, tiene al Rayo Vallecano y al Real Madrid como sus víctimas favoritas. A ambos equipos les ha anotado cuatro dianas. En su culata también se reflejan tres muescas a Valencia y Valladolid. Vic, Barcelona, Sparta Praga, Bayer Leverkusen, Sevilla y Betis le han sufrido en dos ocasiones, mientras que Celta, Real Sociedad, Lille, Mallorca, Cacereño, Slovan de Bratislava, Elche, Athletic y Osasuna vieron como el argentino les celebraba un gol.