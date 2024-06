Los nombres propios del Atlético en el mercado de fichajes

El Atlético de Madrid quiere revolucionar el mercado de fichajes este verano. El club rojiblanco quiere hacer una reestructuración en la plantilla (como ya hizo en 2019), pero no lo va a tener nada fácil.

Gil Marín sabe que para comprar, hay que vender. Y el Atlético tiene claro cuáles son sus prioridades para este mercado. Dos centrales, un mediocentro defensivo y un delantero, como mínimo.

Los problemas en el eje de la zaga han hecho saltar las alarmas en las oficinas del Metropolitano. Los colchoneros quieren sangre nueva en la defensa y tienen dos grandes objetivos: Robin Le Normand y Cristhian Mosquera.

LA DEFENSA

LE NORMAND

El 'Cholo' quiere a toda costa a Le Normand, y el central de la Real Sociedad vería con buenos ojos su llegada al Atlético. ¿El problema? Los 50 millones de su cláusula de rescisión. Ambos clubes ya se han puesto en contacto por el jugador franco-español para poder llegar a un acuerdo.

REAL SOCIEDAD - REAL MADRID / EFE

La Real estaría dispuesta a negociar por 40 kilos o inlcuso por algo menos, pero el Atlético espera poder sacarlo por 30. La última oferta de los colchoneros fueron 26 millones más Javi Galán, jugador cedido al club vasco durante el último tramo de la temporada y que podría abaratar la operación. Pero el Atlético tiene claro que no hará locuras por nadie...

CRISTHIAN MOSQUERA

Cristhian Mosquera gusta al club rojiblanco y es uno de sus objetivos de cara a este mercado de verano. El defensa alicantino tiene contrato con el Valencia hasta 2026, y el club de Mestalla está trabajando para ofrecerle una renovación a la alza y así poder retenerlo.

Peter Lim no está dispuesto a negociar por menos de 20 millones, pero el Atleti podría incluir en la operación a algún jugador para abaratar el coste. No será un trabajo fácil para el club madrileño. El Valencia no quiere dejarlo escapar y el jugador está a la espera para ver cómo se desarrolla el mercado.

EL CENTRO DEL CAMPO

MANUEL UGARTE

El Atlético ya busca al sustituto de Koke. En este mercado, una de las prioridades del Atleti es incorporar un '5' para poder dar más descanso al capitán rojiblanco y reforzar el centro del campo. La búsqueda del pivote no ha sido nada fácil para los de Simeone, pero ahora hay un nuevo nombre encima de la mesa: el uruguayo Manuel Ugarte.

Manuel Ugarte con el PSG / Agencias

El mediocentro de 23 años llegó al PSG el pasado verano por un valor de 60 millones y tiene contrato hasta 2028. Pese a no haber jugado lo que se esperaba en el equipo parisino, el charrúa ha terminado el curso con buenos números.

Simeone quiere un '5' en este mercado estival y no vería con malos ojos una cesión, ya que el traspaso de Ugarte sería muy complicado para el club madrileño.

LA DELANTERA

DOVBYK

Para la delantera, los nombres que suenan con más fuerza son los de Dovbyk y Sorloth. El Girona ha dado la sorpresa esta temporada colándose en puestos de Champions, y gran parte de ello es gracias a Dovbyk. El delantero ucraniano se ha convertido en una de las grandes revelaciones de esta temporada, y el Atlético no le quita ojo desde el pasado mercado de invierno.

El '9' del Girona se ha convertido en el favorito de Simeone para recuperar el espíritu goleador del equipo. El Atlético ya ha movido ficha y ha ofrecido 25 millones al Girona pero, por el momento, el club catalán ha rechazado la oferta.

Sorloth y Dovbyk interesan al Atlético / SPORT.es

Los gironins quieren los 40 kilos de la cláusula de rescisión de Dovbyk. Los rojiblancos, por su lado, buscan una oferta entre los 25 y los 30 millones donde podría incluir a otro jugador para que ambas partes queden satisfechas. Pero el Girona no tiene prisa por vender...

SORLOTH

Si la operación de Dovbyk no se llega a dar, el Atlético ya tiene en mente su 'Plan B': Alexander Sorloth. Ambos jugadores lucharon por el 'Pichichi' hasta la última jornada, pero fue el delantero del Girona el que acabó llevándoselo con 24 goles (uno más que Sorloth).

Por el momeno, el club que preside Enrique Cerezo no ha hecho ninguna oferta al Villarreal por el jugador. Su cláusula es de 38 millones de euros, pero los rojiblancos esperan sacarlo por unos 30 o 35.

Lo que está claro es que para que todas estas operaciones puedan darse, el Atlético tiene que dar salidas a algunos jugadores. Pero todo puede pasar en los dos meses de mercado que arrancan el próximo 1 de julio.