Los niños quieren a Alexander Sorloth

El Día del Niño siempre es especial en el Metropolitano. Pero lo que pocos (o ninguno) se esperaban era que Sorloth lo hiciera único. La exhibición rojiblanca ante una Real Sociedad que no levanta cabeza (4-0) puso el broche de oro a una jornada emocionante en la que el Atlético certificó su participación en la Champions la próxima temporada.

El día fue de película. Y como en toda obra, hubo un claro protagonista: Alexander Sorloth. El noruego hizo historia anotando el 'hat-trick' más rápido de Laliga y, por si no era suficiente, acabó firmando un 'poker' para el recuerdo.

Pero esta no es la primera vez que Sorloth anota cuatro goles en un mismo partido. El '9' ya lo consiguió vistiendo la camiseta del Villarreal en un partido frente al Real Madrid (4-4). Pero lo especial de hacerlo la pasada noche no es solo que lo haya hecho de rojiblanco sino que también, al hacerlo por segunda vez, Sorloth entró en un grupo muy selecto de LaLiga.

Atlético de Madrid - Real Sociedad | El 'poker' de Sorloth

Con su espectacular primer tiempo frente a la Real Sociedad, Alexander Sorloth se convirtió en el cuarto jugador de la Liga en el siglo XXI en marcar cuatro goles en dos o más partidos. Con este dato, el noruego se une a al 'club de los pókers' junto a Luis Suárez (2 veces), Leo Messi (5 veces) y Cristiano Ronaldo (7 veces).

Griezmann, 'not found'

Sorloth mandó un mensaje a sus competidores demostrando que también sabe marcar estando en el once inicial. Y no solo marca, sino que también golea. El delantero noruego suma 21 tantos como rojiblanco y, con su último 'poker', aumenta su distancia con Antoine Griezmann.

Griezmann, en el banquillo frente a la Real Sociedad / EFE

El máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid ha perdido su olfato de cara a la portería. En este 2025, Griezmann solo ha anotado una diana. El francés está estancado desde el pasado 25 de febrero, donde marcó su último gol frente al FC Barcelona, y suma 16 dianas en esta campaña.

Cerca de Julián

Poco se puede añadir a todo lo que ya se ha dicho de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. El crack mundial es el jugador rojiblanco que cuenta con más goles durante esta temporada (27), pero Sorloth lo sigue cada vez más de cerca.

Julián no pudo disputar ni un minuto frente a la Real por sanción, pero el '9' del Atleti hizo que no se le echara mucho de menos. Todavía quedan tres jornadas de Liga (Osasuna, Betis y Girona) en las que pueden llover muchos goles. Sorloth está a seis de igualar al astro argentino y, al ritmo que va, no sería extraño que consiga igualarlo.

El 'Pichichi' todavía le queda lejos: a ocho de Lewandowski, líder en la clasificación, y a siete de Mbappé. Pero todo puede pasar cuando Sorloth se convierte en el 'sicario' favorito de Simeone.