El Niño del 'Niño' se gradúa

El sueño de cualquier niño que juega a fútbol es debutar con el primer equipo. Y eso fue lo que le pasó la tarde del sábado al Niño del 'Niño'. Adrián se convirtió en el canterano número 46 en debutar con el 'Cholo' Simeone en 13 años, el pimero en este curso.

Con el marcador en contra (1-0), Simeone se quedaba sin tiempo y sin opciones de poder romper el muro del Leganés. La baja de Sorloth trastocó los planes del técnico pero, al girar la cabeza y mirar a su banquillo, vio la cara de Adrián Niño.

El joven delantero de 20 años entró al terreno de juego en el minuto 79 de partido sustituyendo a Javi Galán. Y no se achicó. Niño no dejó de buscar el balón, y hasta tuvo en sus botas el empate en la última jugada del partido: una volea que mandó al cielo de Butarque.

DEBUT AGRIDULCE

El canterano del Atlético habló con los medios del club tras el partido donde explicó que le quedaba un sabor "agridulce" por la derrota de los colchoneros. "El día más feliz de mi vida, pero a la vez me queda un sabor agridulce porque el fútbol no nos ha dado hoy lo que nos merecíamos" aseguró, añadiendo que el equipo hizo "mucho trabajo por ganar el partido, pero no ha podido ser".

Sobre lo que Simeone le había dicho antes de saltar al verde, Adrián confesó: "Que estuviera en el área, que buscara la pelota para rematar, que me iba a caer y la iba a hacer. Pero bueno, no ha habido esa suerte".

Para terminar, Niño afirmó que debutar con el primer equipo es "el sueño de todos los que estábamos en la Academia" y dio un consejo para los que todavía no lo han conseguido: "Trabajo, que las cosas llegan, que hay que tener constancia y creer en lo que uno hace".

DE LA ACADEMIA A LA UNIVERSIDAD

Adrián Niño (16 de junio de 2004, Rota) llegó al Atlético de Madrid con 16 años recién cumplidos para jugar en las categorías inferiores del club rojiblanco. Pasó de extremo a delantero centro, y ahí sus números pasaron a ser espectaculares. 36 goles en 33 partidos y batiendo récords, siendo el único jugador en anotar en todos los partidos de fase de grupos de la Youth League.

Los últimos canteranos en hacerse un hueco en el primer equipo fueron Rodrigo Riquelme y Pablo Barrios, ambos ya habituales en el esquema de Simeone. Adrián Niño podría sumarse a ellos más pronto que tarde si el delantero sigue aprovechando las oportunidades como hizo frente al Leganés.