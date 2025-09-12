Nico González: "Simeone es uno de los mejores del mundo"

El Atlético de Madrid presentó este viernes a Nico González, último fichaje del club rojiblanco que cuenta desde ya con la confianza del técnico Diego Simeone. El extremo llegó el último día de mercado procedente de la Juventus. Aterrizó en el Metropolitano en calidad de cedido por una temporada con una opción de compra de 35 millones que puede ser obligatoria.

Era la última pieza que necesitaba Simeone, que quería un jugador de banda para complementar al equipo. De hecho, en una entrevista reciente, el técnico del Atlético aseguró que la llegada del argentino "equilibra la plantilla". "Tengo una plantilla que me gusta. La llegada de Nico González al final equilibra la plantilla. La considero competitiva. Necesita tiempo para encontrar sociedades, para poder demostrar sus capacidades. Creo en la plantilla", valoró el 'Cholo' horas antes de la presentación del futbolista, que tuvo lugar este viernes.

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, dio la bienvenida a un jugador al que definió como "un futbolista que tiene todo lo que el equipo necesita para triunfar". "En los últimos días del mercado, a nuestra dirección deportiva se le presentó una oportunidad de mercado que en días anteriores ya se había sondeado y que no había sido posible. Su fichaje se culminó a última hora gracias a la predisposición del argentino de incorporarse a nuestro club", explicó Cerezo.

Entusiasmado por jugar

El propio Nico González se mostró "entusiasmado" por su nueva etapa y dejó claro que responderá en el campo: "Quiero agradecerle al presidente por sus palabras, me llegan al corazón. Estoy muy entusiasmado, con muchas ganas. Tengo ganas de que inicie el partido de mañana. Daré lo mejor de mí, para lograr muchos objetivos con el Atleti. Confío en mí y ahora tengo que responder dentro del campo".

"Fue hermosa mi llegada. He estado poco tiempo, entrené ayer y hoy. Pero ya me siento parte de esta familia. Me entreno con jugadores de gran nivel, muy buenas personas. La afición también me dio cariño y voy a intentar trasladarlo al campo", explicó en su primer discurso como rojiblanco.

Preguntado por sus motivos para fichar por el Atlético, Nico González no dudó: "El Atlético es un club muy grande. Tenía muchas ganas de estar aquí, sé que puedo dar lo mejor de mí aquí". "Tengo 27 años y me quedan muchos objetivos por cumplir. Hoy estoy aquí con esta camiseta, con la que me gustaría ganar muchas cosas, pero ahora solo pienso en el partido de mañana", añadió el atacante.

"Tenemos que pelear por cosas"

Sobre los objetivos que se marca en la temporada, no quiso hablar del aspecto personal: "Yo solo pienso en el grupo, que es lo más importante. Gracias al grupo es cuando uno crece. Vamos a aspirar a estar lo más alto posible. Somos el Atleti, tenemos que pelear por cosas y para ello estamos entrenando. Veo a los chicos con muchas ganas, igual de entusiasmados que yo".

El extremo llega a una plantilla llena de futbolistas argentinos, lo que puede ayudar a su adaptación. "Me puede ayudar mucho. Llegar y ya sentir la voz argentina, es otra alegría, otra energía. Lo disfruto cada momento, llegar al club, estar con el mate, con los chicos... Estoy muy feliz por eso", apuntó sobre la influencia argentina, también desde el banquillo: "Simeone es uno de los mejores del mundo. Tuve una reunión y me aclaró las cosas que él quería de mí. Yo estuve de acuerdo con él y ahora solo me toca rendir en el campo".

"La historia es larga, se cerró a último momento. Yo hice fuerza para estar aquí. No te puedo decir la formación de mañana, pero si me toca ser titular, sí que te puedo decir que me voy a dejar la vida por esta camiseta, porque es hermosa y debo respetarla", concluyó Nico González.