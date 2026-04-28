Nico González se rompe antes del Arsenal

Malas noticias para Diego Pablo Simeone a pocas horas del partido de ida de semifinales de Champions League ante el Arsenal. Nico González se lesionó en el entrenamiento de esta mañana y estará de baja entre tres y cuatro semanas. Según informa El Partidazo de Cope, el extremo argentino sufre una rotura muscular y se perderá la eliminatoria entera.

Nico estaba siendo una pieza clave en el esquema del Cholo en las últimas semanas, tras anotar un doblete en la derrota contra el Elche (3-2) y realizar un gran partido contra el Athletic Club el pasado fin de semana. El internacional con la selección 'albiceleste' tenía muchas papeletas de entrar en el once titular tras las molestias de Ademola Lookman y Julián Álvarez.

El atacante de 28 años ha padecido varios problemas físicos a lo largo de su primera temporada como 'colchonero'. Es la tercera lesión muscular que sufre en 2026, impidiéndole disputar partidos con regularidad. Nico llegó el pasado verano al Metropolitano en calidad de cedido, procedente de la Juventus de Turín, y en 39 encuentros con la elástica 'rojiblanca', ha anotado un total de cinco goles.

Sin duda, un mazazo para el Atlético de Madrid, que pierde a uno de sus puntales por banda izquierda justo en el momento decisivo del curso. Los partidos que se puede llegar a perder, además de la eliminatoria contra el Arsenal, son todos los que resta de temporada en liga y podría llegar a una hipotética final de Champions el próximo día 30 de mayo.