Nico González, el caballo ganador de Simeone

Había dudas, pero él mismo se encargó de despejarlas. Nico González fue la última incorporación del Atlético de Madrid en un mercado que, como nos tiene ya acostumbrados, no dejó indiferente a nadie. Algunos colchoneros no estaban de acuerdo con su llegada, pero un debut de ensueño frente al Villarreal hizo cambiar de parecer a más de uno.

El argentino llegó 'in extremis' al club rojiblanco cedido por la Juventus por 1 millón de euros y con una opción de compra de 35M, que podría pasar a ser obligatoria en función de su participación. Nico fue presentado el pasado viernes donde aseguró que se va "a dejar la vida por esta camiseta, es hermosa" y que debe "respetarla". Dicho y hecho.

Nico González celebrando su gol frrente al Villarreal / Atlético de Madrid

Nizo González entró desde el inicio frente al Villarreal para hacer su debut oficial con la rojiblanca. En 75 minutos, el delantero fue el número uno en duelos ganados (6 de 12) y en regates exitosos (2 de 4), además de completar 14 de 17 pases precisos. Por si fuera poco, Nico puso la guinda del pastel a su estreno con un gol de cabeza en el que demostró que el carácter y la entrega, a veces, dan regalos como este.

Al finalizar el encuentro, el internacional publicó varias imágenes del partido y escribió: "Muy feliz por mi primer partido en este estadio tan hermoso y por la victoria!! A pensar en lo que viene…"

Alimentando el 'Asadito Mécanico'

El apodo con el que bautizaron la pasada temporada al Atlético de Madrid sigue más vivo que nunca. En las cuatro jornadas disputadas, los rojiblancos han anotado cinco goles que han hecho revivir la leyenda del 'Asadito Mecánico'. De los cinco tantos, cuatro han sido marcados por argentinos: dos de Julián Álvarez, uno de Giuliano y uno de Nico, que ha sido el último en sumarse a la lista.

La gran carta de presentación del nuevo fichaje no dejó indiferente a nadie. Giuliano Simeone confesó el mote que le han puesto a Nico González en la Selección Argentina: "Le llamamos 'Caballo' porque corre un montón". Y ya saben el refrán: A caballo regalado no le mires el diente.