El nepotismo de Simeone

Giuliano Simeone está empeñado en silenciar las voces que le critican por ser hijo del entrenador. Arrastrar esa etiqueta, sin embargo, no pesa al menor de la saga Simeone, que demuestra en cada partido que si alguien entiende el cholismo promulgado por su padre es él.

Giuliano y diez más

No será el futbolista más técnico de la plantilla. Ni el que mejor puntería tiene. Ni tan siquiera el que mejor decisiones toma. Pero el carácter de Giuliano es, ahora mismo, imprescindible en este Atlético de Madrid. En una noche que se antojaba complicada, después de la debacle de Londres frente al Arsenal, y con unas estadísticas a domicilio para echarse a temblar, los rojiblancos vivieron un partido relativamente plácido en La Cartuja, frente a un Real Betis que no hizo los honores de un duelo por la zona Champions.

Simeone pelea con Abde la posesión del balón / EFE

Y si el encuentro no tuvo historia, pese al arreón final de los heliopolitanos, fue porque Giuliano embolsó la primera aproximación colchonera. En el minuto 3, empalándola con la zurda lejos de Pau López, sin finura pero con ese coraje que emana su fútbol. Y es que el Cholito, con permiso de su hermano Giovanni, es impulsivo hasta decir basta. No da un balón por perdido, es intenso en la presión y no escatima en el esfuerzo. Una superestrella que brilla en lo suyo. Por eso es un fijo para Diego Pablo.

Giuliano celebra con Koke su asistencia contra Osasuna / EFE

Iguala sus números

En Sevilla, Giuliano se convertía otra vez en el factor determinante del Atlético. En este caso, allanando los tres puntos. La jornada anterior, en el Metropolitano contra Osasuna, el hijísimo desencallaba un partido que se había empantanado contra los rojillos. Suya fue la acción por banda derecha que derivó en el 1-0 de Thiago Almada.

Giuliano, futbolista del Atlético / EFE

El futbolista ha sido titular en ocho de los diez partidos de la competición doméstica, con un bagaje de dos goles y tres asistencias. A estas alturas de campeonato, Giuliano ya ha igualado la cuota realizadora del curso pasado, donde finalizó con dos dianas y seis pases decisivos. En temporada de Mundial, el extremo está haciendo muchos números para acabar de convencer a Scaloni. El sentimiento atlético se hereda "de padres a hijos". El cholismo, también.