Negocio para el Atlético de Madrid: alianza con Live Nation España

En el fútbol de élite ya no basta con ganar partidos. La batalla también se libra lejos del terreno de juego, en los despachos y en la capacidad de generar nuevas vías de ingresos. Los grandes clubes europeos llevan años transformando sus estadios en espacios multifuncionales, capaces de albergar conciertos, espectáculos y todo tipo de eventos durante los 365 días del año. Una estrategia que multiplica la rentabilidad de las instalaciones y refuerza la estabilidad económica de las entidades.

El Atlético de Madrid es uno de los clubes que más ha apostado por este modelo y acaba de dar un nuevo paso con otro movimiento de enorme impacto económico. La entidad rojiblanca ha anunciado una alianza estratégica con Live Nation España, el mayor promotor de conciertos del mundo, para potenciar la actividad musical y de entretenimiento en el Riyadh Air Metropolitano y en la futura Ciudad del Deporte.

El acuerdo, anunciado este viernes por el club, tendrá una duración inicial de diez años y contempla el desarrollo conjunto de conciertos y eventos en vivo tanto en el estadio como en otros espacios del complejo que el Atlético está desarrollando alrededor de su casa.

"El acuerdo consolida al estadio rojiblanco en uno de los grandes referentes musicales de Europa y como plaza preferente de España para recibir a los mejores artistas y shows del mundo", destacó el Atlético de Madrid.

La alianza no nace desde cero. Ambas entidades ya colaboraban anteriormente y también comparten otro ambicioso proyecto de futuro. Live Nation España participa junto al Atlético de Madrid y Oak View Group (OVG) en Barsento, la sociedad encargada de construir un gran recinto cubierto para conciertos con capacidad para más de 20.000 espectadores junto al Metropolitano. La previsión es que esta nueva arena entre en funcionamiento a finales de 2030, reforzando aún más la oferta de ocio del complejo rojiblanco.

"Nos enorgullece e ilusiona formar parte de un gran proyecto junto al mayor promotor del mundo para ayudar a que Madrid siga posicionándose como un destino cultural de referencia, generando un impacto positivo para todos los que formamos parte de la ciudad y del distrito", afirmó Óscar Mayo, director general de Ingresos y Operaciones del Atlético de Madrid.

El Metropolitano, hogar del Atlético de Madrid / EFE

Entre las principales novedades del acuerdo también destaca la integración de la venta de entradas para conciertos en la propia plataforma digital del Riyadh Air Metropolitano, una medida que facilitará el acceso a los eventos y centralizará la experiencia de los usuarios.

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Con este movimiento, el Atlético refuerza una estrategia que va mucho más allá del fútbol y que convierte al Metropolitano en un activo capaz de generar ingresos de forma constante. Un modelo de negocio que sigue ganando peso en la industria del deporte y que sitúa al club rojiblanco entre las entidades más ambiciosas en la explotación comercial de sus instalaciones.