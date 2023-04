La negativa de Gil Marín a ver a Joao Félix de azulgrana

No es secreto que el Barça sondeó el posible fichaje del atacante portugués, un jugador que le "gusta muchísimo" a Laporta En el Atlético de Madrid tiene claro que la operación para incorporar a Joao sólo la pueden realizar dos equipos en LaLiga española

El Barça y Atlético de Madrid, rivales en el próximo duelo liguero que se disputará el domingo 23 de abril a las 16:15 horas, mantienen una relación fluida a raíz de las operaciones que se han fraguado en las recientes campañas. Sin embargo, hay una operación que Miguel Ángel Gil se niega a llevar a cabo: ver a Joao Félix vestido de azulgrana.

No es secreto que el Barça sondeó el posible fichaje del atacante portugués e incluso quiso saber los planes del club rojbilanco con el futbolista antes de su aventura en el Chelsea en la Premier League en el pasado mercado de invierno. Al presidente azulgrana, Joan Laporta, Joao es un futbolista que "me gusta muchísimo, me encanta".

A pesar del problema que supone Joao Félix al Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil tiene claro que, después de todos los esfuerzos que realizó para poder traer el portugués al Atlético de Madrid y tras ver el fracaso en su aventura en el combinado londinense, no quiere verle triunfar en el Barça o en el Real Madrid. Gil es consciente de ello y "cuanto más lejos, mejor".

En el Atlético de Madrid tiene claro que la operación para incorporar a Joao sólo la pueden realizar dos equipos en LaLiga española, el conjunto azulgrana y el combinado blanco. Algo que no quieren que suceda de ninguna de las maneras.