¿Qué necesita el Atlético de Madrid para ser líder de LaLiga EA Sports?

El Girona compitió de tú a tú ante un Real Madrid que de nuevo ofreció una pobre imagen para sumar su tercer empate consecutivo en LaLiga EA Sports. Azzedine Ounahi puso por delante al cuadro catalán con un derechazo inapelable y Kylian Mbappé igualó la contienda desde los once metros.

Un resultado, sin embargo, que no benefició para nada a los blancos, que le entregaron el liderato a un FC Barcelona que sí obtuvo los tres puntos ante un Deportivo Alavés que dio la sorpresa y se puso por delante en los primeros compases del encuentro.

La clasificación está al rojo vivo. Jornada 14 y la parte noble no podría estar más apretada. Cuatro clubes inmersos en la lucha por un título que solo podrá levantar uno. Los de Hansi Flick son, por ahora, líderes en solitario con 34 puntos en su casillero, uno más que un Real Madrid que ocupa la segunda posición.

El Villarreal asaltó Anoeta con una volea sobre la bocina de Alberto Moleiro y se coloca tercero con 32 unidades, tan solo una por encima del Atlético de Madrid (31).

Lamine, en un partido contra el Atlético de Madrid / Valentí Enrich

El FC Barcelona-Atlético de Madrid que se disputa esta noche en el Spotify Camp Nou toma una relevancia vital de cara a la lucha por el trofeo. El motivo de la disputa de este partido aislado un martes, día que salvo contadas excepciones no figura en la agenda de LaLiga, es que pertenece a una jornada adelantada.

Se trata del último compromiso de la primera vuelta que se celebra hoy porque tanto culés como rojiblancos estarán participando en una Supercopa de España que tendrá lugar entre el 7 y el 11 de enero de 2026, torneo que coincide con la jornada 19.

¿Podrían asaltar el liderato?

Los del Cholo Simeone llegan lanzados al choque tras encadenar seis triunfos consecutivos. Su inicio de curso dejó más dudas que certezas, pero supieron rehacerse para ahora plantarse en el Spotify Camp Nou como el equipo más en forma de la competición. En caso de asaltar el feudo culé, empatarían a puntos con el conjunto de Hansi Flick (34), actual líder de LaLiga EA Sports tras el tropiezo de los blancos en Montilivi.

Simeone, entrenador del Atlético de Madrid / EFE

Ahora bien, los culés presentan un 'goal average' general mejor al de su rival: +23 por los +16 de los colchoneros. De esta forma, el Atlético de Madrid necesitaría ganar al Barça por una diferencia de siete goles o más para poder situarse en lo más alto. Una vez se vean las caras en la segunda vuelta, ya se tendrá en cuenta el 'goal average' particular.