Musso, portero del Atlético de Madrid, tras el partido de Copa del Rey: "Teníamos que defender con huevos"

Juan Musso fue uno de los protagonistas inesperados de la vuelta de semifinales de Copa del Rey. A pesar de encajar tres goles, el guardameta argentino se convirtió en una muralla infranqueable cuando el Barça tiró de épica en busca de un último gol que igualara la eliminatoria y la llevara a la prórroga.

Habitualmente suplente de Jan Oblak, Musso es el portero titular en el torneo copero y Simeone volvió a darle la confianza en un duelo de envergadura. Sobre el partido, el jugador fichado de la Atalanta reconoció que confiaban estar en la final tras el 4-0 de la ida. "Tuvimos la mala suerte de hacer un penalti antes del descanso. Controlamos bastante bien el partido, defendimos el 4-0. No hay una receta para jugar bien siempre. Ellos también juegan y son el Barça", dijo el argentino.

Ya sueña con la final

El arquero admitió que el Barcelona "jugó mejor", aunque su equipo tenía confianza en marcar algún gol. "Solo teníamos que defender con huevos y nos metemos en la final, que al final es lo importante. Sabíamos que el partido se podía complicar, pero defendimos esta camiseta y ahora sólo nos interesa salir campeones que es nuestro sueño", apuntó.

Sobre el partido que se disputará en La Cartuja el próximo 18 de abril, con rival todavía por definir en la eliminatoria entre Real Sociedad y Athletic Club, el futbolista argentino indicó: "Vamos a por ella, a dar todo, con el corazón y a ganarla".