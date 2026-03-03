Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barcelona - AtléticoBarça - AtléticoCuándo es la final de la Copa del ReyLesión Koundé BaldeJuan Carlos Rivero1x1 BarçaÁrbitro Barcelona AtléticoWolves - LiverpoolEspaña - IslandiaLesión RodrygoDucatiNewcastleJoaquin DelgadoClasificación LaLigaConflicto Irán y Estados UnidosFirmas Elecciones BarçaMbappé LesiónHorarios F1 AustraliaRFEFJosé Luis SánchezIturraldeCarlos AlcarazPróximo partido AlcarazBadosa Indian WellsUFC 326 horariosSeixas PogacarPogacarArnold Classic 2026Próxima carrera MotoGPCuadro Champions octavosBonolotoElecciones Barça 2026TrumpJuegos gratis PS Plus marzoMaldiniDónde ver F1Paco González
instagramlinkedin

ATLÉTICO

Musso, portero del Atlético de Madrid, tras el partido de Copa del Rey: "Teníamos que defender con huevos"

El argentino fue uno de los protagonistas de la eliminatoria, pese a los tres goles encajados en Barcelona

Musso, en una acción del Barça-Atlético de Copa del Rey

Musso, en una acción del Barça-Atlético de Copa del Rey / EUROPA PRESS

Jonathan Moreno

Jonathan Moreno

Juan Musso fue uno de los protagonistas inesperados de la vuelta de semifinales de Copa del Rey. A pesar de encajar tres goles, el guardameta argentino se convirtió en una muralla infranqueable cuando el Barça tiró de épica en busca de un último gol que igualara la eliminatoria y la llevara a la prórroga.

Habitualmente suplente de Jan Oblak, Musso es el portero titular en el torneo copero y Simeone volvió a darle la confianza en un duelo de envergadura. Sobre el partido, el jugador fichado de la Atalanta reconoció que confiaban estar en la final tras el 4-0 de la ida. "Tuvimos la mala suerte de hacer un penalti antes del descanso. Controlamos bastante bien el partido, defendimos el 4-0. No hay una receta para jugar bien siempre. Ellos también juegan y son el Barça", dijo el argentino.

Ya sueña con la final

El arquero admitió que el Barcelona "jugó mejor", aunque su equipo tenía confianza en marcar algún gol. "Solo teníamos que defender con huevos y nos metemos en la final, que al final es lo importante. Sabíamos que el partido se podía complicar, pero defendimos esta camiseta y ahora sólo nos interesa salir campeones que es nuestro sueño", apuntó.

Noticias relacionadas

Sobre el partido que se disputará en La Cartuja el próximo 18 de abril, con rival todavía por definir en la eliminatoria entre Real Sociedad y Athletic Club, el futbolista argentino indicó: "Vamos a por ella, a dar todo, con el corazón y a ganarla".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL