Musso hace olvidar a Oblak: Simeone, ante una encrucijada

El Atlético de Madrid ha encontrado un nuevo protagonista bajo palos en el momento más decisivo de la temporada. Juan Musso ha aprovechado la ausencia de Jan Oblak para firmar una serie de actuaciones que han reabierto un debate impensable hace apenas unos meses. El regreso del guardameta esloveno, tras superar sus problemas musculares, coloca ahora a Diego Pablo Simeone ante una encrucijada que no admite margen de error.

Durante más de una década, Oblak ha sido una figura indiscutible en el Atlético. Desde su llegada en la temporada 2014/15, el esloveno se consolidó como uno de los pilares del proyecto rojiblanco, hasta el punto de ser considerado por muchos el mejor portero de la historia del club. Sin competencia real durante años, su titularidad nunca estuvo en duda. Sin embargo, la irrupción de Musso ha cambiado por completo el escenario.

El argentino, nacido en San Nicolás de los Arroyos, llegó el pasado verano procedente de la Atalanta tras una cesión previa y un coste de traspaso de apenas tres millones de euros. Su primer curso dejó dudas, pero esta temporada ha dado un paso al frente definitivo. La lesión de Oblak le abrió la puerta y no la ha desaprovechado.

Musso, de 31 años, ha disputado 14 partidos oficiales esta campaña y ha sido decisivo en las grandes noches. Su rendimiento en las eliminatorias ante el FC Barcelona, tanto en Copa del Rey como en Champions League, ha elevado su estatus dentro del equipo. Especialmente destacada fue su actuación en la vuelta de cuartos de final de la Champions, donde firmó siete paradas y se convirtió en el sostén del conjunto rojiblanco para poder clasificarse a la semifinales.

Su seguridad, capacidad de reacción y personalidad han transmitido una tranquilidad que ha permitido al Atlético competir al máximo nivel sin echar en falta a su portero titular. Un detalle que no ha pasado desapercibido ni en el vestuario ni en la grada.

Ahora, con Oblak recuperado, el foco se traslada al banquillo. Simeone deberá decidir si mantiene la dinámica positiva y ascendente de Musso o si devuelve la titularidad a su guardameta de confianza en la última década. El calendario no da tregua: este sábado, el Atlético disputa la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad en La Cartuja, y todo apunta a que será el argentino quien parta de inicio.

Oblak y Juan Musso, porteros del Atlético de Madrid / EFE/Atlético de Madrid

Más allá de la final, el horizonte incluye unas exigentes semifinales de Champions League contra el Arsenal, pero entremedio están dos compromisos ligueros ante Elche y Athletic Club. Ambos encuentros serán claves para ver si el Cholo alinea a Oblak para darle rodaje de cara a la Champions, o, por el contrario, sigue confiando en el portero de moda, Juan Musso.

El debate está servido. Por primera vez en años, la portería del Atlético no tiene un dueño indiscutible. Y lo que parecía una solución de emergencia se ha convertido en un dilema real. Porque Musso no solo ha cumplido: ha convencido.