Movimiento estratégico con Marc Pubill

Marc Pubill se ha convertido en una de las grandes irrupciones de la temporada en el Atlético de Madrid. El defensa catalán, fichado el pasado verano procedente del Almería, llegó inicialmente para reforzar el lateral derecho, pero Diego Simeone encontró en él mucho más que un carrilero. Su reconversión al eje de la zaga ha sido una de las decisiones más acertadas del curso rojiblanco y, a sus 22 años, ya aparece como una pieza estructural del proyecto. El crecimiento ha sido meteórico desde diciembre, cuando comenzó a ganar continuidad en el once hasta convertirse en un fijo para el técnico argentino.

El rendimiento de Pubill no ha pasado desapercibido ni dentro ni fuera del club. Su actuación frente a Osasuna volvió a confirmar el excelente momento que atraviesa. El internacional con las categorías inferiores de España firmó un partido de enorme nivel defensivo, imponiéndose en los duelos, dominando el juego aéreo y mostrando una madurez impropia de su edad. En el Metropolitano consideran que el futbolista ya no es una apuesta de futuro, sino una realidad inmediata sobre la que construir la defensa de los próximos años.

Marc Pubill se mide a Lamine Yamal en el Spotify Camp Nou / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Tras el encuentro en El Sadar, Simeone quiso poner en valor públicamente el crecimiento del defensa rojiblanco. “Marc está en un gran momento, haciendo un trabajo enorme desde diciembre para acá. Que mantenga la humildad, ese trabajo y todas las cosas que le pasen que sean para mejor”, aseguró el técnico argentino después de la victoria ante Osasuna.

En paralelo al salto deportivo del jugador, el Atlético ya mueve ficha para blindarlo. Según informa 'AS', la entidad rojiblanca considera prioritario reforzar el vínculo con Pubill y premiar su explosión esta temporada. Aunque el futbolista tiene contrato de larga duración, en el club colchonero entienden que su nuevo peso dentro del equipo exige una actualización salarial y una mejora de condiciones acorde a su estatus actual.

Pubill está destacando en la posición de central en el Atlético / AFP7 vía Europa Press

La intención del Atlético es adelantarse a cualquier interés externo y consolidar a Pubill como uno de los pilares del futuro proyecto de la entidad rojiblanca. En el Metropolitano valoran especialmente su polivalencia, su evolución táctica y la personalidad con la que ha respondido en escenarios de máxima exigencia, tanto en LaLiga como en Europa. La operación ya está en marcha y las conversaciones entre las partes avanzan con optimismo.

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La sensación dentro del Atlético es que Pubill todavía tiene margen para seguir creciendo. Simeone ha encontrado en él un futbolista fiable, competitivo y con el carácter que exige el técnico argentino para asentarse en la élite. Por eso, más allá de una simple renovación contractual, el movimiento del club responde también a una declaración de intenciones: asegurar cuanto antes la continuidad de uno de los nombres llamados a liderar la defensa rojiblanca en la próxima década.