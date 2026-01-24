Los motivos para "creer" en Julián Álvarez

Cualquier aspiración del Atlético de Madrid esta temporada pasa por Julián Álvarez. En un momento en el que su nombre acapara gran parte de los focos por su posible marcha del Metropolitano, el delantero argentino no atraviesa precisamente su mejor nivel sobre el terreno de juego, con una sequía goleadora en Liga que alcanza prácticamente los tres meses.

Los números de Julián Álvarez no mienten. El '19' rojiblanco encadena nueve jornadas ligueras sin marcar y siete partidos consecutivos sin ver portería entre todas las competiciones, concretamente desde el 9 de diciembre frente al PSV, una racha poco habitual en un equipo como el Atlético de Madrid y, sobre todo, en un delantero de la entidad de la 'Araña', que en todo este periodo tan solo ha logrado sumar una asistencia.

Estadísticas aparte, de lo que nadie duda es del liderazgo del argentino y de su capacidad para resolver partidos por sí solo. Sobre ello fue preguntado Diego Simeone este sábado, en la previa de un Atlético de Madrid-Mallorca (mañana, 14.00 horas) que puede catapultar a los rojiblancos tras el pinchazo sufrido en Champions frente al Galatasaray.

"Se cree por sí solo"

“¿En serio? ¿En serio me estás preguntando eso?", fue la reacción del Cholo al ser cuestionado por los motivos que existen para creer en Julián Álvarez. ¿Que por qué hay que creer en él? Simeone lo tiene claro: "La verdad que Julián Alvarez se cree por sí solo por el nombre que tiene, por la jerarquía que tiene y por la trayectoria que lleva”. Tajante como siempre el técnico argentino, que no daba crédito a la pregunta en rueda de prensa.

Julián Álvarez, frente al Deportivo Alavés / EFE

Valoró también Simeone el estado de la plantilla en general, tras el empate en Champions y también con la mirada puesta en el decisivo encuentro frente al Bodo/Glimt del próximo miércoles. Pero ya saben. Partido a partido.

“El equipo está bien. Lo veo con la búsqueda de lo que queremos. Hay veces que nos sale a favor y hay veces que no; buscar adelante lo que queremos, tener situaciones de gol, defender mejor de lo que defendemos para que cualquier ventaja mínima pueda valer y eso nos hará crecer como equipo en general”, dijo.

Noticias relacionadas

"Necesitamos un partido importante este domingo", insistió el Cholo, que no podrá contar con Griezmann. “Tenemos que seguir en LaLiga con el paso que estamos y para eso, evidentemente, necesitamos hacer un partido importante este domingo y no me quita la cabeza otro pensamiento que pensar en el partido de este domingo”, concluyó el técnico pese a la proximidad de la Liga de Campeones.