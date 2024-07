Morata se despide de sus compañeros: "Era importante para mí agradecerles todo"

Álvaro Morata no seguirá en el Atlético de Madrid. Y está a un paso de vestir la camiseta del AC Milan. Es un hecho que el delantero vive sus últimos días con el club colchonero, porque ya acudió esta tarde a Los Ángeles de San Rafael para comunicar su decisión a la directiva y despedirse de los que fueron sus compañeros y su 'staff' técnico, liderado por Simeone, tal y como informó AS.

Morata, pues, reforzará el ataque del cuadro 'rossoneri' y volará mañana a la ciudad lombarda para pasar reconocimiento médico. El club se hace con sus servicios tras pagar su cláusula de rescisión de 15 'kilos', desde que el pasado mes de octubre ampliara su vinculación como rojiblanco y rebajara en cinco millones su libertad.

'La Gazzetta dello Sport' ya avanzó ayer que el delantero se acercaría a la sierra segoviana para despedirse formalmente de todas las partes. Firmará por cuatro temporadas y regresará a Italia, el país natal de su mujer, Alice Campello.

Una vez se despidió de sus compañeros y abandonó las instalaciones de Los Ángeles de San Rafael, atendió a los micrófonos de 'El Partidazo de la COPE'. "Era importante para mí y para ellos agradecerles todo, porque me han ayudado siempre mucho, y en momentos que no lo he pasado bien", afirmaba.

Y al ser preguntado por su cambio de decisión en los últimos días, respondió lo siguiente: "Yo no quiero ser falso ni mucho menos, levantar la Eurocopa es ganar un título con la camiseta del Atlético de Madrid".