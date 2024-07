Morata, muy cerca de fichar por el Al-Qadsiah de Arabia Saudí

La etapa de Álvaro Morata en el Atlético de Madrid parece estar llegando a su fin. El delantero, que se encuentra concentrado con la selección española en la Eurocopa, podría abandonar el conjunto 'colchonero' después de una irregular temporada.

Según apunta el medio 'Relevo', la salida de Morata hacia Arabia Saudí está muy próxima. Concretamente, el atacante se incorporará al Al-Qadsiah que dirige Míchel y que acaba de fichar también a Nacho Fernández.

De acuerdo con esta información, la operación rondaría los 50 millones de euros, con la mayor parte de esta cifra para el salario del jugador. Desde el Atlético de Madrid tasan al futbolista en 15 millones, pero el traspaso podría ser inferior.

No sorprende la salida de Morata, puesto que el propio jugador la puso sobre la mesa: "Imagino que lo que sale en prensa es lo que están hablando ellos, así de claro. Yo no he hablado con nadie, pero si veo que el Atleti quiere fichar ocho delanteros, pues me imagino que no soy la prioridad del club. Así de claro te lo digo. Tengo 31 años, voy a hacer 32 años en octubre, no me puedo quedar en el Atleti para no jugar. Este año podría haber sido muy diferente para mí a nivel personal, pero creo que no he hecho la temporada que dentro del club y muchos aficionados se piensan".

De hecho, ya en las últimas semanas, el club 'colchonero' se ha estado moviendo en el mercado en busca de un futbolista de nivel para reforzar la delantera. Entre todos los nombres, Artem Dovbyk es el favorito de la dirección deportiva rojiblanca.