La 'montaña rusa' de Vermeeren: de deseo del Barça a 'descarte' de Simeone

La vida y el fútbol dan muchas vueltas. Un día fichas por un equipo 'top', donde poder dar el salto, y, al otro, tienes que buscarte una salida para volver a coger sensaciones. Y ser una pieza importante de la plantilla. A Arthur Vermeeren, desafortunadamente, le ha pasado en apenas siete meses.

En enero cumplió su sueño. Con 18 añitos - cumplió 19 en febrero - afrontaba el mayor reto de su corta e ilusionante carrera poniendo rumbo al Atlético de Madrid. Un premio más que merecido por su 'explosión' en Amberes. El FC Barcelona le seguía la pista desde la anterior temporada y, precisamente, Arthur marcó en la última jornada de la fase de grupos, que se saldó con victoria para los belgas (3-2).

En Bélgica no se andaban con tonterías e incluso lo llamaban el ‘nuevo Iniesta’, el ‘nuevo Xavi’ o el ‘nuevo Busquets’. Van Bommel, por aquel entonces técnico de la primera plantilla, también presumía de su talento: "Si Xavi supiera todo lo que sé de él, lo ficharía inmediatamente".

APUESTA TOTAL POR EL BELGA

Su buena salida de balón, su posicionamiento por delante de la defensa y, sobre todo, su gran personalidad a su corta edad, llamaron la atención de varios de los grandes de Europa, entre ellos el Barça. Finalmente, se decantó por el proyecto del Cholo Simeone. La inversión por una de las grandes promesas del fútbol europeo fue total: pago de 20 'kilos' y contrato hasta 2030.

Vermeeren quiere ocupar su trono / SPORT.es

Sin embargo, a ‘Tuurtje' (el apodo por el que se le conoce en Bélgica) no le esperaba un camino de rosas precisamente como 'colchonero'. En estos siete meses no ha terminado de convencer a un Simeone que no cuenta con él.

El belga hizo todo lo que estaba en su mano para ganarse a su técnico, pero viendo que su trabajo no surgía efecto, ha optado por rendirse y buscarse la vida. Es por ello que, en los próximos días, pondrá rumbo al RB Leipzig en calidad de cedido, según avanza 'Relevo'.

Arthur Vermeeren, en su debut con el Atlético de Madrid / Atlético de Madrid

EN BUSCA DE MINUTOS Y SENSACIONES

Lógicamente, su adaptación no iba a ser sencilla. Nuevo país, nueva competición, nuevo estilo de juego... aunque fue llegar y besar el santo: debutó como titular ante el Rayo unos días después de firmar su contrato. Eso sí, se le vio algo desorientado en sus primeros minutos como rojiblanco. Duró apenas 45 minutos sobre el césped y, desafortunadamente, sumó 160 minutos en la media temporada que estuvo en el equipo.

En Bélgica no perdían la calma y pedían paciencia con el. Domenico Tedesco, seleccionador 'red devil', salió a defender a la joven perla: "Desde el momento en que Arthur llegó al Amberes jugó a un alto nivel. Se ha ganado este traspaso. Está jugando en un entorno nuevo con futbolistas de primer nivel. Un desafío es un buen paso. No sólo jugó bien durante dos o tres meses", declaraba.

Arthur Vermeeren, en el banquillo durante un partido del Atlético. / EP

Más de lo mismo hacía un Simeone que, pese a tener buenas palabras hacia el jugador, no volvió a incluirle en un once hasta el último partido de la temporada, ante la Real Sociedad. Podía parecer que, con el inicio de una nueva campaña, Vermeeren partiría de cero y podría ganarse la confianza del técnico argentino. Pero no. No cuenta con él. Y Arthur se puso en contacto con el Leipzig para cambiar de aires y volver a encontrarse como futbolista.

Las negociaciones siguen su curso y, a falta de unos últimos 'flecos' por pulir - si será cesión con compra obligatoria o no - Arthur Vermeeren jugará en el RB Leipzig esta temporada.