El 'Mono' Burgos desvela la verdad del chiste sobre Lamine y su despido de Movistar

Germán 'El Mono' Burgos ha sido el protagonista de la última charla de Josep Pedrerol en 'El Cafelito'. Entre otros temas, el exfutbolista y entrenador argentino abordó la polémica que se generó con su chiste sobre Lamine Yamal, que incluso provocó su despido como comentarista de Movistar.

En la previa del partido de Champions League entre el FC Barcelona y el Paris Saint-Germain, en marzo de 2024, 'El Mono' Burgos apuntó que "ojo a que si no le va bien termine en un semáforo" en referencia a la joven perla azulgrana.

Movistar Plus+

Estas palabras ocasionaron que ni PSG ni Barça atendieran a Movistar tras el partido y, además, desencadenó una enorme polémica en el mundo del fútbol. Preguntado por este desafortunado comentario, el exportero de Mallorca y Atlético de Madrid trató de explicarse: "Quizás no hay malabaristas y gente divina... Solamente hay un poco en la Castellana, que sólo hay uno. ¿Dónde se ve el talento? En la calle...".

'El Mono' Burgos justificó que estas declaraciones eran "un elogio en forma de chiste". "Lo bueno de todo esto es que a mí me llaman Mono... ¡No encaja por ningún lado!", agregó. Además, apuntó que recibió "un afecto que no lo esperaba, se entendió rápidamente".

Sobre los efectos de esta polémica, el que fuera ayudante del 'Cholo' Simeone en el Atlético de Madrid explicó su salida de Movistar: "¡Pero si llamé yo para salir! Viendo que la empresa paga una fortuna para que estén los jugadores con el micrófono dando la rueda de prensa en la previa... y no estaba. Digo chao. Al siguiente día llamo a los muchachos y les digo que me bajo para no crear problemas ni crear malestar".

Por último, apostilló que tras su comentario "mandé mensajes a la familia, mandé mensajes a todo el mundo... hasta que me encontré con Laporta el año pasado en un Rayo ante el Barcelona". "Me presento a Laporta con 'hoy soy Germán Burgos' y me dice 'Mono, querido'. Yo le contesté 'no presidente, no me diga 'Mono'. Y me dice 'yo soy hombre de fútbol' y "se ha ido todo de madre'", expuso.