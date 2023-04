El Metropolitano pitó a Joaquín por 'criticar' a Luis Aragonés

Al público colchonero no le gustaron las palabras del portuense sobre el Sabio de Hortaleza en un programa La polémica viene de cuando el exseleccionador español le dejó fuera de la Eurocopa de Austria y Suiza 2008

Si hay alguna persona intocable en el Atlético de Madrid junto a Diego Pablo Simeone ese es el ya fallecido Luis Aragonés. Y al público colchonero no le gustó nada las palabras de Joaquín sobre el Sabio de Hortaleza en el programa 'La penúltima y me voy'.

El extremo portuense habló hace unos días del exentrenador a causa de su ausencia en la Eurocopa de Austria y Suiza 2008, cuando Aragonés era seleccionador español y lo dejó fuera de la cita. “Luis Aragonés no se portó todo lo bien que se tenía que haber portado conmigo y no te digo por el trato, te digo porque qué menos que me hubiera llamado y me hubiera dicho lo que él pensaba y por qué me dejaba fuera de la selección", aseguró Joaquín.

La respuesta de la afición del Atlético fue propinarle una sonora pitada este domingo durante el Atlético-Betis que acabó 1-0 a favor de los rojiblancos y en el que Joaquín saltó al césped desde en el banquillo en el minuto 62. Además de la bronca al gaditano, se pudieron escuchar cánticos de apoyo a Luis Aragonés.