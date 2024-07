La metamorfosis del Atlético

El Atlético de Madrid de la temporada 24/25 poco tendrá que ver con el 'Atleti' del curso pasado. El club rojiblanco por fin ha escuchado las plegarias de su afición y ya ha puesto en marcha una revolución en su plantilla.

Parece que este verano sí. El Atlético es el club que más salidas ha anunciado hasta la fecha, y parece que quedan algunas más que son cuestión de horas. Pero, aun así, el club orquestado por Gil Marín no ha anunciado ningún fichaje, queriendo primero cerrar los descartes antes de centrarse en las nuevas incorporaciones.

El club presidido por Cerezo no esperó al 1 de julio para anunciar las primeras salidas. Memphis Depay, Mario Hermoso, Vitolo, Paulista fueron los primeros y todos como agente libre. Por el momento, solo se conoce el destino del defensa hispano-brasileño, que jugará la próxima temporada en la Superliga de Turquía.

El club rojiblanco también llegó a un acuerdo por Soyüncü, que viajará a Estambul para defender la elástica del Fenerbahce y por el que el Atlético ingresará 8 millones de euros.

Álvaro Morata fue el último en despedirse del Atlético de Madrid y ya pone rumbo a Milán. Muchos pensamos que el capitán de la selección se quedaría en el 'Atleti' tras escribir en sus redes que "no puedo imaginar lo que tiene que ser ganar con esta camiseta y no voy a parar hasta conseguirlo", pero finalmente no fue así.

Económicamente hablando, la marcha de Morata al AC Milan también es una buena noticia para el club. El delantero tenía contrato hasta 2026, por lo que el equipo rossoneri deberán abonar la cláusula de 13 millones de euros al club rojiblanco.

A esta lista se le ha sumado un nuevo jugador en los últimos días: Saúl Ñíguez. El centrocampista fue presentado esta semana como nuevo jugador del Sevilla FC, donde jugará la próxima temporada en calidad de préstamo. Su cesión es una buena noticia para el Atlético, ya que el club se desprende (al menos por este curso) de una de las fichas más altas del equipo.

La salida de Savic también parece ser un hecho. Pero, por el momento, sigue entrenando a las órdenes de Simeone y todavía no se sabe cuál será su próximo destino.

No es ningún secreto que el Atlético quiere desprenderse de una vez por todas de Joao Félix y sólo contemplan un traspaso. El delantero tiene una semana para encontrar equipo si no quiere vestir de rojiblanco la temporada que viene. El culebrón portugués está más vivo que nunca.

RECAMBIOS

Cuatro bajas en defensa, tres en el ataque y una en el centro del campo. Se dice rápido. Con todos los descartes del Atlético de Madrid durante este verano, el Metropolitano necesita incorporar sangre nueva para llenar el vacío de los que se marchan.

Hasta ahora (y queda mucho mercado) se han nombrado al rededor de 100 posibles jugadores para defender la camiseta del equipo colchonero. La realidad, por el momento, es que el club guarda silencio. Julián Álvarez, Dani Olmo, Hancko, Mikel Merino… Son algunos de los fichajes que han estado encima de la mesa de Gil Marín.

La prioridad del conjunto rojiblanco son las posiciones de '9' y de central, por lo que los anuncios de Dovbyk (40M) y Le Normand (35M) serán los siguientes. "Estamos trabajando en grandes jugadores, queremos hacer un gran equipo para acompañar a todos los buenos jugadores que tenemos en el Atlético de Madrid", aseguró Enrique Cerezo.