El mensaje del expresidente de River Plate a Julián Álvarez': “¡Siempre con vos! Eres un enorme deportista y persona"

El 25 de agosto y el 'caso Julián Álvarez' sigue estancado. El jugador quiere irse, el Atlético de Madrid no quiere venderlo al Barça, que es el deseo del jugador, y la afición ya ha dejado claro que no está dispuesta a reconciliarse con su estrella.

El delantero argentino continúa a las órdenes de Diego Pablo Simeone bajo una tensión alrededor de su figura que no es buena para nadie. Especialmente después de los últimos acontecimientos en el Metropolitano.

Julián Álvarez pasó una mala tarde ante el Villarreal / AFP7 vía Europa Press

En pleno debate sobre su futuro y con el cierre del mercado cada vez más cerca, Julián ha encontrado ahora un respaldo de peso desde Argentina. Jorge Brito, expresidente de River Plate y uno de los dirigentes que mejor conoce la trayectoria del delantero, salió públicamente en su defensa con un mensaje en sus redes sociales que rápidamente recibió el apoyo de varios futbolistas vinculados al club argentino.

“¡Siempre con vos, Juli! Verte crecer desde tan chico me dio el privilegio de conocer no solo a un enorme deportista, sino también a la gran persona que sos. Conozco tu camino, sé de dónde venís, conozco a tu familia, tus maestras del Colegio River y los valores con los que te criaste", empieza.

"Sé cómo pensás, cómo actuás y la integridad, el profesionalismo y el compromiso con los que siempre defendiste cada camiseta. Los que te conocemos de toda la vida sabemos perfectamente la clase de persona que sos vos. A seguir para adelante”, finalizó Brito en su cuenta de Instagram.

La publicación no pasó desapercibida. Enzo Fernández, Juanfer Quintero, Germán Pezzella y Lucas Beltrán, entre otros, reaccionaron positivamente al mensaje. Un gesto que muestra que, pese a la distancia, Julián conserva un importante respaldo entre quienes compartieron vestuario con él o conocen de cerca su recorrido en River.

Brito fue presidente del conjunto millonario hasta hace un año y durante su mandato estuvo al frente de algunas de las operaciones más importantes de la entidad, entre ellas la venta de Julián Álvarez. También participó en la salida de Franco Mastantuono, otra de las grandes operaciones recientes del club.