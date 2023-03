Memphis 'avisa': "Puedo jugar mejor"

El neerlandés del Atlético de Madrid se estrenó como titular con un doblete ante el Sevilla Memphis se mostró confiado en lograr grandes cosas de rojiblanco y alabó la labor de Simeone

Goleador tres veces en sus últimos tres partidos, crucial en el triunfo por 6-1 al Sevilla al abrir el marcador con un 'doblete', Memphis Depay, delantero del Atlético de Madrid, aún se exige más para las próximas citas con el equipo rojiblanco, porque fue una "noche genial" para él y marcó "dos buenos goles", pero puede "jugar mejor" y "ayudar más al equipo", según declaró a los medios oficiales del club.

"Muy feliz. Ha sido una noche genial para mí y para todos, para el entrenador por lo que ha conseguido con el club (superar a Luis Aragonés como el técnico con más encuentros dirigidos de la historia del club, con 613)", valoró el futbolista, que anotó el 1-0 y el 2-0 en un tramo de tres minutos y medio, del 22:30 al 25.58, en el estadio Metropolitano.

Fue aclamado por el público cuando fue reemplazado en la segunda parte. "No sabía si cantaban 'Atleti' o 'Memphis'. Vine a este club para traer mi carácter, mi calidad y mi espíritu de lucha. No estaba siendo una temporada fácil para mí. He tenido que adaptarme, porque al venir en el mercado de invierno es difícil", explicó.

"Estoy muy feliz. Quiero convencer a la afición, porque ellos me dan energía para seguir y mejorar. He marcado dos buenos goles, pero puedo jugar mejor y ayudar más al equipo. Estoy seguro de que vamos a crear una gran conexión. Si estamos juntos, conseguiremos grandes cosas", abundó Memphis.

Simeone se convirtió este sábado en el entrenador con más partidos en la historia del Atlético, con 613. "Es un récord increíble. También por cómo lo ha conseguido. No creo que muchos entrenadores puedan hacerlo. Tanto él como su cuerpo técnico merecen todos los elogios", explicó el atacante neerlandés, que insistió en el mérito del técnico argentino.

"Trabaja muy duro. El estadio y todos los jugadores queríamos regalarle lo mejor en un día muy especial. Es un récord que no se suele ver en el fútbol. Son muchos partidos. Es una leyenda. Espero que siga así, porque traslada su espíritu, su pasión y su energía al equipo. Estoy muy feliz por él y su familia", añadió.

También habló de Reinildo Mandava, baja los próximos seis o siete meses por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El público lo aclamó en el minuto 23, su número en el Atlético. "Es una gran persona. Está pasando un momento difícil ahora. Por eso queríamos homenajearle", declaró.

"Yo pasé por la misma lesión hace un par de años y sé lo que se siente. Por eso le deseamos todo lo mejor. Estoy seguro de que volverá siendo mejor, porque tiene coraje y corazón. Requiere tiempo, pero tiene una gran mentalidad y espíritu, así que los goles también son para él. Ha sido una noche muy especial", concluyó.