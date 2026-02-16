Mazazo para el 'Cholo': Nico se pierde la Champions y la vuelta contra el Barça

El Club Atlético de Madrid confirmó este lunes un nuevo contratiempo en su plantilla. El extremo izquierdo argentino, Nico González, estará de baja en pleno tramo decisivo de la temporada. El club rojiblanco informó en un comunicado oficial que el jugador "sufre una lesión muscular en el muslo de la pierna derecha" y "queda pendiente de evolución".

El exjugador de la Juventus notó molestias en el encuentro del pasado domingo ante el Rayo Vallecano y este lunes fue sometido a pruebas médicas para determinar el alcance exacto de la lesión. El parte añadió que "el centrocampista rojiblanco realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición".

Aunque la entidad colchonera no ha detallado un periodo exacto de recuperación, estará fuera al menos tres semanas. Esto le impediría disputar la eliminatoria de Champions League frente al Brujas, la vuelta de semifinales de la Copa del Rey contra el FC Barcelona y los compromisos ligueros ante Espanyol, Oviedo y Real Sociedad. Su ausencia se suma a la de Pablo Barrios, otro jugador lastrado por los problemas físicos esta temporada.

La lesión llega en un momento especialmente delicado para el equipo del 'Cholo' Simeone, que afronta semanas clave en todas las competiciones. Nico venía ganando presencia en la rotación, ofreciendo soluciones tanto de extremo como en el carril izquierdo, una polivalencia que ahora pierde el técnico argentino.

En lo individual, este contratiempo frena su progresión. Ha participado en 26 encuentros oficiales y ha anotado un gol desde su llegada el pasado verano al Metropolitano en calidad de cedido procedente de la Juventus. Además, el 'exbianconeri' regresaba recientemente de otra lesión muscular que lo mantuvo un mes fuera de los terrenos de juego, perdiéndose cuatro partidos, entre ellos la Supercopa.

Noticias relacionadas

Las continuas molestias físicas y la irrupción de Ademola Lookman han reducido su protagonismo en el once. Este nuevo revés complica también el cumplimiento de los minutos necesarios para que el Atlético pueda ejecutar la opción de compra de su cesión, que, ahora mismo, está en el aire.