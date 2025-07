Matteo Ruggeri: "Estoy encantado con el estilo de Simeone"

Matteo Ruggeri, nuevo lateral del Atlético de Madrid hasta junio de 2030, recalcó este miércoles en varias ocasiones, durante su presentación, que "es un sueño llegar a uno de los mejores equipos del mundo" y vestir sus colores y subrayó que en el momento en el que surgió la oportunidad de venir al conjunto colchonero no dudó ni un segundo.

"Es un sueño llegar a este club porque es uno de los mejores del mundo. Cuando me di cuenta de que tenía esta oportunidad, no dudé un segundo. Es un hecho realidad y espero ganar títulos con esta camiseta. Tenemos unos objetivos muy fuertes y tenemos magníficos jugadores en todas las posiciones", dijo Ruggeri en el auditorio del Riyadh Air Metropolitano acompañado, entre otros, por Enrique Cerezo, presidente del club, y por Carlos Bucero, director general de Fútbol.

"Estoy muy contento de estar aquí. Para mí es una oportunidad increíble que intentaré aprovechar al máximo. Antes de llegar al club, me llamó Juan Musso -con el que coincidió en el Atalanta- y me contó cómo iba a ser el proyecto y no dudé un segundo porque estaba convencido de mi elección y estoy deseando vestir los colores de un club con gran historia", añadió.

"Lo voy a dar todo por esta camiseta y por los aficionados, que me han recibido con mucho calor en todos los sitios que hemos estado. Lo más importante como nuevo jugador es demostrar el apego a la camiseta y dejarme todo hasta agotarme, y eso es lo más importante porque lo demás vendrá en consecuencia", completó.

El lateral zurdo, que vestirá el número 3 que dejó vacante César Azpilicueta, viene procedente del Atalanta, donde se formó desde los nueve años. Con 18 vistió por primera vez la camiseta del primer equipo, debutando en noviembre de 2020 en un duelo de Liga de Campeones frente al Liverpool.

Tras una cesión en la Salernitana, regresó al Atalanta, conjunto en el que en las dos últimas campañas se convirtió en una pieza fundamental, lo que le llevó a ganar en el curso 2023-2024 la Europa League con 'La Dea' y ser elegido en el once ideal de la competición.

Además, ha sido internacional en todas las categorías inferiores de la selección italiana y fue convocado por la absoluta en marzo de 2025, con motivo de la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Naciones que enfrentó a su selección con Alemania.

Sobre su nuevo entrenador, Diego Pablo Simeone, el italiano se deshizo en elogios: "Para mí es un orgullo tener un entrenador como Simeone. Me ha impactado desde el principio la intensidad que pone en cada entrenamiento y me encanta su estilo. Estoy deseando jugar los partidos oficiales".

"He tenido una impresión excelente de los entrenamientos porque se utiliza mucho el balón en todos los ejercicios y con una intensidad muy alta y eso me encanta. Vengo de un equipo que jugaba con ese estilo y estas características y estoy encantado de seguir entrenándome de esta manera", completó el jugador, que también tuvo muy buenas palabras para sus compañeros.

Matteo Ruggeri, en la presentación / Mariscal

"Me han acogido de una forma excelente y me he sentido muy cómodo desde el principio, tanto dentro como fuera del campo, y eso se lo agradezco de corazón. Somos un equipo muy fuerte y estamos deseando empezar la temporada de la mejor forma", afirmó.

Por el momento, junto a Matteo Ruggeri, el Atlético de Madrid ha incorporado a Álex Baena, Thiago Almada, Johnny Cardoso, Marc Pubill, David Hancko, y ha asegurado la continuidad de los cedidos Juan Musso y Clément Lenglet.

El acto fue introducido por Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, que deseó al defensa la mejor de las suertes en su etapa en el conjunto madrileño.

"Ruggeri es un lateral zurdo de enorme proyección que tiene un fantástico futuro por delante. Estoy convencido que con tu llegada aumenta la competitividad de la defensa para alcanzar los grandes retos de la siguiente temporada. Esta será tu casa, que esperemos que sea por mucho tiempo, y seguro que tras tu paso por el club siempre serás un aficionado más del Atlético de Madrid", remarcó.