Matías Prats lanza un dardo envenenado a Julián Álvarez: "Fuera del Atlético de Madrid hace frío"

El nombre de Julián Álvarez vuelve a estar en el foco mediático. El delantero argentino llegó al Atlético de Madrid en el verano de 2024 procedente del Manchester City en una operación importante para el club rojiblanco, que apostó fuerte por él como una de las piezas clave del proyecto de Diego Simeone.

Desde su llegada, el futbolista ha tenido un papel relevante en el Atlético, aunque con altibajos en cuanto a continuidad y protagonismo en LaLiga. Ha dejado buenas actuaciones en distintos momentos de la temporada, pero también ha pasado fases con menos minutos o menor influencia en el juego ofensivo del equipo.

En las últimas semanas, su nombre ha empezado a sonar en el mercado de cara al futuro, y corren los rumores de que el delantero podría estar en negociaciones con el FC Barcelona. Sin embargo, todavía no hay nada avanzado ni negociaciones formales.

Sobre este escenario habló Matías Prats en Radio Marca, donde dejó una reflexión muy directa sobre lo que podría convertirse en uno de los grandes temas del verano. Aseguró que "cuando el río suena, agua lleva", dando a entender que el caso de Julián Álvarez podría acabar siendo uno de los focos del próximo mercado.

También comentó que tiene la sensación de que el delantero quiere irse del Atlético y lamentó la posibilidad de que su destino sea el Barça: "Es una pena porque es muy bueno y además es un jugador solidario sacrificado".

El periodista repasó el rendimiento del argentino esta temporada, recordando que ha marcado ocho goles en LaLiga y que no siempre ha tenido continuidad desde el mes de marzo. Mencionó también algunos momentos concretos, como un penalti fallado tras resbalarse, y ciertas actuaciones irregulares en el campeonato doméstico, aunque destacó su nivel en la Champions League: "No sé si es el año para reivindicar un gran proyecto".

Matías Prats cuestionó si realmente ha sido el líder ofensivo que el Atlético esperaba y si este es el momento adecuado para dar un paso así en su carrera: "Yo creo que más que pedir más que querer evolucionar y cambiar de aires, tiene que hacer autocrítica y mirarse un poquito para dentro. Creo que el Atlético es un equipo ideal para él. El Atleti va a seguir creciendo y tendría que hacerlo de la mano de Julián. Me parecería un error que se fuera".

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Sin embargo, el comunicador no dudó en lanzar un contundente mensaje: "Si está tan empeñado en irse, pues tanta paz lleve como millones deje. Fuera del Atleti, del Cholismo, hace mucho frío".