Mateu Alemany lo vuelve a hacer: Bernardo Silva elige al Atlético

El fútbol nunca dejará de sorprendernos. En un abrir y cerrar de ojos, el Atlético de Madrid se decidió a ir a por Bernardo Silva. Sí, como leen. De darse, sería, sin lugar a dudas, no solo uno de los 'bombazos' del verano, sino de los últimos años. El luso, "uno de los mejores jugadores a los que he entrenado en mi vida" - dicho por Pep - sería el heredero de un Antoine Griezmann que deja un vacío muy difícil - por no decir imposible - de llenar en el Riyadh Air Metropolitano.

Con Bernardo, la palabra imposible se esfuma por completo. Es el eterno infravalorado. 31 años tiene. El 10 agosto cumplirá 32. Y juega de lo que su entrenador quiera y/o necesite. De pivote, de interior, de mediapunta, de extremo... e incluso de nueve. Es un todocampista, vaya. Un disfrute para la vista y, ahora mismo, uno de los chollos del verano: el próximo 30 de junio será agente libre.

Al ser preguntado si creía que estaba infravalorado, Pep Guardiola dejó una reflexión imperdible: "No es el más alto, ni el que más músculos tiene, ni marca 50 goles o reparte 50 asistencias cada temporada. Todos los entrenadores lo aprecian mucho por lo increíblemente competitivo que es. Tiene ese fuego dentro. Siempre está en los momentos más duros y en los escenarios más grandes. Ha sido un fichaje increíble para nosotros".

El emotivo abrazo entre Pep Guardiola y Bernardo Silva / Agencias

"Puede jugar en cualquier parte porque entiende el juego", reiteró. Y Mateu Alemany está dispuesto a entregárselo con lazo a Diego Pablo Simeone. Bernardo, pretendido veranos atrás por el Barcelona, pero ahora descartado debido al límite salarial y a su posición, bien cubierta por los Pedri, Gavi, Olmo, Fermín y compañía, estaba en la agenda de la Juventus.

'No' a la Juve

La 'Vecchia Signora' iba a apostar fuerte por él, pero su no participación en la próxima edición de la Champions League lo límita económicamente. Además, según explica 'La Gazzetta dello Sport', Bernardo habría rechazado su propuesta porque se ha decidido a vestir de rojiblanco. Simeone no solo ganaría a un futbolista polivalente y generador (77 goles y 76 asistencias en 459 partidos), sino a un líder y a un tipo con carácter, capaz de tirar del carro. Y, con experiencia, por supuesto.

Bernardo Silva será agente libre a partir del 30 de junio / @ManCity

El director deportivo balear había puesto el ojo en Julian Brandt, del Borussia Dortmund, pero Bernardo es Bernardo. Su palmarés es espectacular y, además, será uno de los pilares de Portugal en el Mundial. Tal y como detalló 'MARCA', la entidad madrileña sigue una minuciosa hoja de ruta. Presentará una propuesta contractual muy sólida para convencerle: constará de dos temporadas fijas más una tercera opcional.

Noticias relacionadas

Existen conversaciones reales y fluidas entre todas las partes implicadas. Es evidente que la medular colchonera necesita un salto cualitativo y Bernardo aportaría esa pausa en el juego y se vaciaría en las labores defensivas. Las próximas semanas serán decisivas.