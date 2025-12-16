Mateu Alemany tendrá trabajo en enero: "Hay que estar abiertos a lo que pueda pasar"

Diego Simeone se abre a fichar en el mercado de invierno. El Atlético de Madrid, equipo de LaLiga que más gastó en incorporaciones el pasado verano, podría acudir a la ventana de transferencias de enero para reforzar una plantilla que marcha cuarta en la tabla a nueve puntos del liderato y con solo cuatro de margen (y un partido más) con la quinta posición.

Sabedor de que en año de Mundial los agentes y representantes se mueven más que nunca y los futbolistas sin minutos presionan para salir de sus clubes para ganarse su convocatoria, Diego Simeone lanzó un mensaje a la dirección deportiva del Atlético de Madrid, encabezada por Mateu Alemany.

"Lo que me imagino es que siempre habrá inquietud en futbolistas y, más que nada, en los representantes, porque es un momento de poder trabajar. Y entiendo que, teniendo el Mundial de por medio, habrá muchos futbolistas en todos los equipos, no en el nuestro, que tendrán esa necesidad de jugar, de mostrarse y de estar, pero nada te lo asegura ir a otro equipo”, explicó Simeone al ser preguntado en rueda de prensa.

El técnico argentino insistió luego en la importancia de estar pendiente "de lo que pueda pasar". "Lo importante es estar abierto a lo que pueda pasar, que sea siempre lo mejor primero para el club y consecuentemente, después, para los jugadores”, concluyó el Cholo al respecto.

Copa del Rey

Ya sobre la eliminatoria de Copa del Rey, Simeone avisó de que no existe margen de error de cara al partido frente al Atlético Baleares: "Siempre las competiciones así de partido único son más sufridas y, al mismo tiempo, más intensas, porque no hay margen de error. El que se equivoca queda fuera. Tenemos que hacer este miércoles el partido que creemos".

Alemany, director de fútbol del Atlético de Madrid / EFE

“Están las dificultades, el entusiasmo, la ilusión, el poco interés de parte de equipos sobre la competición y, cuando te das cuenta, ya es tarde. Quieres reaccionar y no puedes reaccionar. Son partidos que se juegan en campo rival", añadió.

Preguntado por la entidad del conjunto balear, no dudó en remarcar que ya eliminó al Espanyol en la ronda anterior: "Vamos a enfrentar a un equipo que ha hecho muy buen partido con el Espanyol. El Espanyol, en LaLiga, lo está haciendo muy, muy bien (es quinto), así que, más que eso, está clarísimo".