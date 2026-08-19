Mateu Alemany suma 25 millones de euros al bote del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid sigue haciendo su verano. De igual manera que Mateu Alemany está atento a qué piezas pueden llegar al Metropolitano para reforzar la plantilla de Diego Pablo Simeone, el director deportivo balear también está enfocado en dar salida a algunos jugadores que ya no entran en los planes del staff técnico, aunque no a cualquier precio.

La intención del club colchonero es hacer caja con algunas de sus piezas, pero sin malvenderlas. Thiago Almada dejó los 20 millones de euros que costó antes de poner rumbo a River Plate, Nahuel Molina sumó 13 millones de euros al bote al fichar por la Roma y Julio Díaz aportó 1 'kilo' más al salir rumbo al Sevilla.

Poco a poco, la caja rojiblanca va aumentando su valor y ahora ya se puede sumar otro buen 'pico' gracias a la venta de Matteo Ruggeri al Aston Villa. Con la llegada de Alejandro Grimaldo al carril izquierdo, el Atlético de Madrid dejó claro que escucharía ofertas razonables por el italiano.

El verano pasado, el Atlético de Madrid pagó 17 millones de euros a la Atalanta para hacerse con sus servicios y, tras una temporada correcta en el Metropolitano, ingresará 25 'kilos', que pueden convertirse en 26,5 si se cumplen las variables.

Casi 60 millones en ventas

De este modo, Mateu Alemany ya ha ingresado 59 millones de euros en ventas, cifra a la que hay que sumar la ficha de Antoine Griezmann, que salió rumbo al Orlando City de la MLS, y Clément Lenglet, que se marchó libre al Benfica.

Matteo Ruggeri no ha logrado ser indiscutible para Simeone / EFE

Concretamente, en el lateral izquierdo, un buen movimiento del director deportivo balear. Es cierto que Grimaldo tiene 30 años y Ruggeri, 24, pero el internacional español gusta más a Simeone que el italiano y solo ha costado 22 millones de euros. Un cambio de cromos que, a priori, ayuda a elevar ligeramente el nivel de la plantilla. Ahora, en la rampa de salida quedan nombres como el de Josema Giménez, Thomas Lemar o Carlos Martín.

En cuanto a posibles llegadas, el Atlético estudia la incorporación de Matías Fernández-Pardo y se rumorea un posible interés por Nicolas Jackson. Dos delanteros para reforzar un ataque del que no quiere formar parte Julián Álvarez.