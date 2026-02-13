MERCADO DE FICHAJES
Mateu Alemany no tiene suficiente: otro fichaje estrella para el Atlético
El director deportivo balear ya concretó tres fichajes durante el mercado invernal y ya trabaja para cerrar otro refuerzo de primer nivel para reforzar al equipo rojiblanco
En el Atlético de Madrid se viven momentos de felicidad, esperanza e ilusión tras imponerse al FC Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Aunque, como recordaron varios jugadores e incluso el técnico Diego Simeone, todavía no está todo decidido, los rojiblancos tienen un pie y medio en la final de La Cartuja.
El equipo necesitaba un respiro de alegría después de ver cómo sus aspiraciones de conquistar el título de Liga prácticamente desaparecían tras la derrota ante el Real Betis el pasado fin de semana. Actualmente, el conjunto colchonero ocupa la tercera posición en la tabla del campeonato liguero con 45 puntos, a trece del líder FC Barcelona.
Lo cierto es que el Atlético de Madrid salió reforzado del mercado de fichajes invernal. La dirección deportiva, encabezada por Mateu Alemany, trabajó con eficacia y logró cerrar varias incorporaciones de alto nivel. En el último día del mercado, el club sorprendió firmando hasta tres jugadores que ya están listos para aportar desde el primer momento: Lookman, Rodrigo Mendoza y Obed Vargas.
De hecho, Ademola Lookman se ha convertido en una pieza clave para el 'Cholo' Simeone desde su llegada. El delantero nigeriano está rindiendo a un nivel sobresaliente, aportando regate, desborde y velocidad, pero también mostrando su capacidad para decidir en los metros finales, con dos goles ya en su casillero particular. Las sensaciones con Lookman son prácticamente inmejorables, y Mateu Alemany quiere repetir este tipo de operación.
En ese sentido, el periodista Matteo Moretto aseguró que el director deportivo del Atlético tiene el nombre de Ederson en la agenda para reforzar la medular del equipo. Ya intentó hacerse con sus servicios en este mercado invernal sin éxito, pero ya trabaja para atar su incorporación de cara al próximo verano.
"A Mateu Alemany le ha gustado cómo le ha salido lo de Lookman y el Atlético quiere a finales de febrero o marzo atar a Ederson", aseguró Moretto. Además, la situación contractual del centrocampista brasileño de la Atalanta, que finaliza contrato en junio de 2027, propicia una salida este verano: "Tiene un contrato que acaba en el 2027, el Atlético sabe que hay más equipos interesados pero es el objetivo número uno de cara a verano".
De esta manera, no hay tiempo que perder en el Atlético de Madrid y, después de golear al FC Barcelona en la Copa del Rey, ya se trabaja para reforzar todavía más al equipo rojiblanco de cara a la próxima temporada. Ederson está marcado en rojo y será complicado que se le escape al director deportivo balear del club madrileño.
- Atlético de Madrid - Barcelona, en directo hoy: semifinales de la Copa del Rey, en vivo
- Mbappé pierde los papeles: “No hay sanción a la vista"
- El reincidente gesto de Simeone a Lamine que indigna al Barça
- Atlético de Madrid - Barcelona: reacciones, polémicas y última hora, en directo
- Elecciones a la presidencia del FC Barcelona 2026: última hora del proceso electoral, en directo
- El Athletic, en la lista de la FIFA que podría sancionarle con tres ventanas sin poder fichar
- Empieza el baile con Gerard Martín: el Milan se interesa y el Barça se piensa la venta
- Arbeloa se pone a todos en contra