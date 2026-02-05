Terremoto Mateu Alemany-Simeone: se busca entrenador en el Atlético de Madrid

El mercado invernal ha erosionado la relación entre Mateu Alemany y Diego Pablo Simeone, apenas cuatro meses después del nombramiento del balear como Director de Fútbol del Atlético de Madrid. La diferencia de criterios, manifestados públicamente en varias ocasiones, ha enrarecido la conexión entre ambos, poniendo el futuro del argentino en tela de juicio pese a tener contrato en vigor hasta 2027.

Porque la continuidad del Cholo está en el aire. En Madrid empiezan a moverle la silla al argentino, al que no ven en el banquillo rojiblanco la próxima temporada por diversos motivos, especialmente futbolísticos, más allá de la discordancia con Alemany. Los últimos resultados, unidos a la mala racha del inicio liguero, han creado un microclima de crispación en el Metropolitano, con todos los focos señalando al longevo entrenador que está viviendo su etapa más crítica de sus catorce años en el club. La derrota en Champions frente al Bodø/Glimt y el tropiezo en Liga frente al Levante han reabierto y echado sal en las heridas.

Simeone, en el banquillo del Ciutat de València / EFE

El mejor pagado de LaLiga

Si finalmente el Atlético de Madrid decide prescindir de Simeone, el club deberá indemnizar al argentino por el año restante de contrato. El Cholo es uno de los entrenadores mejores pagados a nivel mundial, con un salario de 13 millones de euros, sólo superado por Simone Inzaghi (27), Pep Guardiola (22,4), Mikel Arteta (18,3) y David Moyes (14,5). Diferente será si el técnico decide dar un paso al lado al no cumplir los objetivos establecidos a principio de campaña y perdona el montante que le resta por cobrar.

La tarea para sustituir a Simeone, si finalmente se da el caso, será complicada. El argentino es un perfil de entrenador que casa con la idiosincrasia del Atlético de Madrid. El Cholo es una leyenda del club, desde su etapa como jugador, y relevarle conllevaría un cambio radical de mentalidad, tanto en el campo como en la grada.

Algunas informaciones rumorean que Mateu Alemany ya estaría trabajando en un posible remplazo, con Andoni Iraola como objetivo número 1 del mandatario de Andratx. El vasco está en muchas quinielas, incluso en la del Athletic Club, aunque el de Usurbil tiene mucho cartel en Inglaterra y su idea sería la de continuar trabajando en la Premier League.

Dos mercados, al máximo

El fondo de inversión Apollo, accionista mayoritario del Atlético de Madrid, desembarcó en el Metropolitano en noviembre con el firme propósito de convertir al club en una marca global. Los estadounidenses no han reparado en gastos y, entre las ventanas de verano e inverno, la entidad colchonera ha invertido en torno a los 200 millones de euros, un desembolso significativo y muy por encima de los del Real Madrid y Barcelona, sus competidores domésticos.

Noticias relacionadas

Alemany, director de fútbol del Atlético de Madrid / EFE

El esprint final del Atlético de Madrid en estos últimos días de mercado ha sido de vértigo. Mateu Alemany manifestó por activa y por pasiva que no ficharía a nadie como parche, sino para elevar el nivel de la plantilla. Las llegadas de Ademola Lookman, Rodrigo Mendoza y Obed Vargas han confirmado las palabras del balear, trasladando ahora toda la presión a Simeone, que debe mejorar y mucho sus números para recuperar un crédito que se ha ido agotando en los últimos meses. Con opciones de Copa, en cuartos de final, vivos en Champions a pesar de jugar la repesca contra el Brujas y a diez puntos en Liga del Barça, las notas se repartirán a final de temporada.