Mateu Alemany sigue soltando lastre: Ruggeri dejará 25 millones

En su primer verano al frente del proyecto deportivo del Atlético de Madrid, Mateu Alemany está llevando a cabo una reformulación de la línea defensiva. El balear quiere dotar a Simeone de una zaga altamente competitiva para que el equipo recupere el sello que le ha caracterizado en los últimos años. Tras las salidas de Lenglet y Nahuel Molina, que se marchó este miércoles a la Roma a cambio de 13 millones de euros, más seis en variables, el club rojiblanco está muy cerca de cerrar otra venta.

Se trata de Matteo Ruggeri, por quien el Atlético ha alcanzado un acuerdo con el Aston Villa por su traspaso a cambio de 25 'kilos', más 1,5 en variables, tal y como desveló Fabrizio Romano. Así, el lateral italiano pondrá fin a su etapa en el Metropolitano apenas un año después de su llegada. El exjugador del Atalanta no ha conseguido asentarse en el once de Simeone y, en numerosas ocasiones, Hancko le ha ganado la partida. Además, el reciente fichaje de Alejandro Grimaldo, llamado a ser el titular en el carril izquierdo, le dejaba en una posición todavía más delicada.

Ruggeri se incorporará al equipo de la ciudad de Birmingham, que necesitaba un lateral izquierdo tras la marcha de Lucas Digne al Paris Saint-Germain por siete millones de euros. Según 'Marca', el italiano tiene permiso del club rojiblanco para viajar a Inglaterra para cerrar el fichaje de forma definitiva y pasar la correspondiente revisión médica. Lo hará mientras el conjunto dirigido por Unai Emery esté disputando la Supercopa de Europa, precisamente, ante el PSG.

Matteo Ruggeri en un partido contra el Real Madrid / EFE

Espacio para los fichajes

Con la salida de Matteo Ruggeri, Mateu Alemany sigue haciendo caja con descartes. Entre los 20 millones de euros por el traspaso de Thiago Almada a River Plate, los 13 fijos de Nahuel Molina y los 25 del italiano, los colchoneros se habrán embolsado 58 'kilos' por tres jugadores que no entraban en los planes de Simeone.

Estos ingresos permitirán al club rojiblanco seguir reforzando la plantilla. Ahora mismo, el principal objetivo es el 'Cuti' Romero, por quien las negociaciones están muy avanzadas con el Tottenham y podría llegar a cambio de 40 millones de euros. Además, el director de fútbol del Atlético mantiene en su radar a Jorge Salinas, lateral del Racing de Santander que ocuparía el puesto dejado por Ruggeri y competiría con Grimaldo por la titularidad en el flanco izquierdo. El defensa también figura en la agenda del Barça, aunque el conjunto rojiblanco estaría dispuesto a realizar una oferta superior para hacerse con sus servicios.