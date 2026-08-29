Mateu Alemany sigue buscando '9' por si se marcha Julián Álvarez

La situación de Julián Álvarez no es únicamente un problema de mercado. El delantero argentino quiere salir del Atlético de Madrid y su prioridad es el Barcelona, pero el club rojiblanco se niega rotundamente a negociar su traspaso con el conjunto azulgrana. La directiva considera que no debe reforzar a un rival directo y no pretende abrir esa vía, incluso aunque el jugador lo esté pasando mal a nivel mental.

El Atlético sí contempla, en cambio, otros escenarios. El Arsenal aparece como la principal alternativa porque el club inglés lleva tiempo interesado en el argentino y, según las informaciones publicadas, los rojiblancos estarían dispuestos a negociar con los 'gunners'. El problema es que Julián no parece dispuesto a aceptar esa solución. Según David Ornstein, ya le ha dicho a Mikel Arteta que no irá al Emirates.

Julián Álvarez sigue sin participar en los entrenamientos del Atlético de Madrid / Kiko Huesca / EFE

Ahí está el principal bloqueo de la operación. El Atlético no quiere vender al Barça, mientras que Julián no quiere marcharse al Arsenal. Por tanto, aunque exista un club dispuesto a pagar y otro dispuesto a negociar, el acuerdo no resulta sencillo si el futbolista no acepta el destino.

A todo ello se ha añadido en los últimos días una situación personal especialmente delicada. Julián se ausentó durante varios entrenamientos y el Atlético informó inicialmente de que sufría una indisposición. Posteriormente, varios medios aseguraron que el jugador habría presentado un informe médico relacionado con su salud mental y un cuadro depresivo.

Baile de 'nueves'

El propio Diego Simeone ha intentado rebajar la tensión. El técnico dejó claro que, si Julián vuelve a entrenarse con normalidad, recibirá el mismo respaldo que ha tenido siempre y seguirá siendo un futbolista importante para el equipo. Pero, por si acaso, Mateu Alemany sigue rastreando el mercado de delanteros.

Después de sonar nombres como Nicolò Tresoldi, Matías Fernández-Pardo, Nicolas Jackson o, más recientemente, Marcus Rashford, el que ahora gana enteros para desembarcar en el Metropolitano es Joshua Zirkzee, del Manchester United.

Thiaw pelea con Zirkzee por el balón durante el Manchester United-Newcastle / EFE

El neerlandés encaja en el perfil que busca el Atlético y su situación en Old Trafford puede favorecer una operación antes del cierre del mercado. Zirkzee podría salir del United en calidad de cedido, pero la Fiorentina y la Juventus también están muy pendientes de su situación. El interés de ambos clubes se explica, en buena medida, por el buen cartel que el delantero conserva en Italia después de su gran temporada en el Bolonia, donde destacó bajo las órdenes de Thiago Motta.

Precisamente, aquella campaña convirtió a Zirkzee en uno de los delanteros más cotizados del fútbol italiano y le abrió las puertas del Manchester United. Sin embargo, su etapa en Inglaterra no ha terminado de responder a las expectativas y ahora el jugador podría buscar un nuevo destino para recuperar protagonismo y continuidad.

El Atlético permanece atento a todos esos movimientos para cubrirse las espaldas ante un posible adiós de la 'Araña'. El escenario sigue siendo complicado: Julián quiere Barcelona, el Atlético no quiere vendérselo al Barça y el Arsenal no parece una opción para el argentino. Mientras las tres partes buscan una solución, Alemany continúa trabajando en paralelo.