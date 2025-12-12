Mateu Alemany ya saca beneficios en el Atlético: 15 millones por De Paul

Mateu Alemany asumió su cargo de director de fútbol con ánimo de dar un impulso a la plantilla del Atlético de Madrid. El balear trabaja silenciosamente en su propósito y, al contrario de lo que vivió en Barcelona, el presupuesto para atacar el mercado no será tan limitado. La llegada del fondo inversor Apollo Sports Capital al club colchonero también ayudará a su cometido; los estadounidenses desembolsarán cantidades ingentes de dinero tras concretar la compra del 55% del accionariado.

Uno de los primeros movimientos de Alemany está siendo la renovación de Giuliano Simeone. Las conversaciones con el hijo del entrenador están muy avanzadas y se espera que la firma se concrete más pronto que tarde. El nivel que está exhibiendo el 'Cholito' es descomunal, afianzado en el once titular y siendo determinante en la mejoría rojiblanca de las últimas semanas.

"Giuliano está haciendo muchos méritos para ser considerado un jugador importante en la plantilla. A partir de ahí buscaremos esa situación, hablaremos con el jugador, con sus agentes. Cuando consideremos que sea oportuno tanto para el jugador como para el agente, veremos su contrato", dijo el balear con su discreción habitual.

Una venta en diferido

El siguiente paso en la gestión de Mateu Alemany ha sido cerrar el traspaso definitivo de Rodrigo de Paul al Inter Miami. El campeón de la MLS anunció que ejercerá la opción de compra sobre el argentino y abonará los 15 millones de euros que se estipularon antes de su préstamo. El rendimiento del campeón mundial ha sido extraordinario sobre el césped -anotó un gol en la final contra Vancouver-, exhibiendo galones en el centro del campo y aportando ese ímpetu y garra que le caracteriza. De Paul es clave para Mascherano y es uno de los hombres de confianza de Leo Messi.

El jugador de Sarandí pone así punto y final a cuatro años en el Atlético, donde llegó procedente del Udinese italiano. De Paul tenía contrato hasta 2026, pero las negociaciones para ampliar su vínculo con la entidad del Metropolitano no fructificaron y se le buscó una salida en forma de cesión con destino a Miami el pasado verano. En Florida, el argentino ha encontrado la felicidad.