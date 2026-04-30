Mateu Alemany resuelve el 'misterio Sorloth'

Alexander Sørloth no jugó ni un minuto en el importantísimo duelo de ida de las semifinales de la Champions League contra el Arsenal en el Metropolitano. Con el 1-1 en el marcador, el Metropolitano esperaba la entrada del ‘gigante’ noruego, quien tantos goles ha firmado siendo el suplente habitual de Diego Simeone.

Saltó a calentar, pero, de golpe y porrazo, desapareció de la banda para volver a esconderse en el banquillo. Ya no se le vería más hasta el pitido final, momento en el que su entrenador se enzarzó con el lateral 'gunner' Ben White por un gesto que no le gustó.

Con los dos tantos que marcó ante el Athletic Club, Sørloth elevó sus cifras hasta los 19 goles esta temporada. El ex del Villarreal es el máximo goleador colchonero en Liga, con 12 dianas (también lo fue el curso pasado, con 20), pero su entrenador no contempla usarlo como titular en una delantera que hoy pertenece a Julián Álvarez y Antoine Griezmann.

El revulsivo de Simeone

El argentino y el francés fueron de la partida anoche en el Metropolitano. Era el guion esperado. Sin embargo, se rompió cuando Sørloth, revulsivo habitual, no saltó al duelo. El noruego, pese a ser suplente, es la gran carta de Simeone para los segundos tiempos. Sin contar el partido contra el Elche (derrota por 3-2), que se perdió por lesión, encadenaba 20 duelos seguidos participando, que serían muchos más si no hubiese sufrido el aparatoso golpe en la cabeza contra el Levante. Pero ante el Arsenal no tuvo ni un minuto.

Mateu Alemany, director deportivo colchonero, explicó el motivo que invitó a Simeone a dejarlo en el banquillo: “Estuvo la semana previa descansando por un golpe en la parte de atrás de la pierna. Durante el calentamiento, en un gesto, se ha resentido y no ha podido jugar. Mala suerte”, señaló el balear.

Así pues, el noruego no pudo ayudar a su equipo por problemas físicos, aunque no deberían limitarlo de cara a la vuelta en el Emirates. A su vez, el cuadro colchonero está pendiente de Julián Álvarez y Giuliano Simeone, quienes terminaron el encuentro tocados. La Araña fue sustituido en el minuto 77 y Giuliano no volvió a entrar tras el descanso.

Volviendo a Sørloth, este tramo final de curso será trascendental para su futuro. La campaña que viene Antoine Griezmann pondrá rumbo a la MLS y dejará huérfano un puesto en el ataque. Aunque Sørloth no tiene nada que ver con el estilo del internacional francés, ha demostrado que asegura cifras cada curso. Pese a ello, tiene otros planes: según explicaron en Italia, ya habría dado el OK al AC Milan para marcharse en verano.