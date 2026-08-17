Mateu Alemany: rectificar es de sabios

Mateu Alemany se incorporó al Atlético de Madrid en octubre de 2025 con una misión tan clara como complicada: tocar metal. Ya hace demasiado que el cuadro colchonero no añade un título a su palmarés, concretamente desde 2021, y el director deportivo balear está plenamente centrado en ello. Enero fue el aperitivo, con fichajes como Lookman, Vargas o Mendoza, y este verano es el primero con él a la cabeza. De momento, ha quedado claro que es de los que piensa que rectificar es de sabios.

El director deportivo rojiblanco tiene carpetas calentitas sobre la mesa. La que más arde, sin duda, es la de Julián Álvarez. El delantero argentino no quiere seguir en el club porque su deseo es probar suerte en el Barça, pero la entidad colchonera no pondrá nada fácil su salida. Oficialmente, no se vende.

Julián Álvarez se ejercita bajo las órdenes del Cholo esperando a resolver su futuro / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

No obstante, más allá del futuro del exjugador del Manchester City, Mateu está centrado en agitar el avispero, rejuvenecer la plantilla y elevar el nivel de la misma. La primera muestra está en su primer mercado, el de invierno. Giacomo Raspadori, que había llegado al equipo en agosto, no estaba disfrutando de los minutos que quería y empezaba a ser un problema. Alemany rectificó el 'error' de la mejor manera posible: lo 'devolvió' a Italia y recuperó los 22 millones de euros que se había gastado el Atleti.

Giacomo Raspadori of Atletico de Madrid reacts during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Getafe CF and Atletico de Madrid at Coliseum de Getafe stadium on November 23, 2025, in Getafe, Spain. AFP7 23/11/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press;2025;SOCCER;SPAIN;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Getafe CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En esta dirección, Mateu también mandó de vuelta a Inglaterra a Conor Gallagher. Llegó al Metropolitano procedente del Chelsea en verano de 2024 por 42 millones de euros y en enero se fue al Tottenham por 40. Además, vendió a Javi Galán a Osasuna por 500.000 euros y cedió a Carlos Martín al Rayo.

Conor Gallagher of Atletico de Madrid celebrates a goal during the UEFA Champions League 2024/25 League Round of 16 Second Leg match between Atletico de Madrid and Real Madrid CF, at Riyadh Air Metropolitano stadium on March 12, 2025, in Madrid, Spain. AFP7 12/03/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press;2025;SPAIN;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Atletico de Madrid v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2024/25 League Round of 16 Second Leg; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Este verano es la prueba definitiva. Más allá de las ilusionantes llegadas del 'Cuti' Romero, Morten Hjulmand, Kang-in Lee y Alejandro Grimaldo, Mateu Alemany ha sido capaz de recuperar la inversión con Thiago Almada, quien, tras una floja temporada en el Metropolitano, ha puesto rumbo a River Plate por los mismos 20 millones de euros que costó; sacar 13 millones de euros por un Nahuel Molina que costó 20 en 2022 y poner fin a la aventura de un Clément Lenglet que tenía contrato hasta 2028, pero no entraba en los planes de Simeone.

En definitiva, el Atlético no solo está centrado en fichar las mejores piezas para su 'puzzle'. También está concentrado en sacarse de encima las que ya no valen o las que pueden perder valor. En este sentido, un sublime trabajo de Mateu Alemany, que aún debe encontrar soluciones con Josema Giménez y Thomas Lemar. Matteo Ruggeri, según Fabrizio Romano, ya lo tiene hecho con el Aston Villa a cambio de 25 millones de euros más 1,5 en variables. En total, casi 10 millones más de lo que pagó el Atleti por él a la Atalanta.