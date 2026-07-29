Mateu Alemany quiere a su propio Pedri

El Atlético de Madrid sigue confeccionado la plantilla de la próxima temporada. No solo se miran grandes nombres, también se hace el trabajo en cuanto a las promesas del futuro. Y una de ellas es Valentín Pezzolesi, una de las joyas de la UD Las Palmas que lleva destacando varios meses y ya ven preparado para dar el salto a la Primera División del fútbol español.

Nacido en 2007, Pezzolesi es un lateral derecho que ya apunta a ser titular con Las Palmas para esta temporada. A sus 19 años, ya da pasos de gigante en el fútbol profesional y se ha convertido en uno de los jugadores más prometedores de España. Cuenta con triple nacionalidad (española, argentina, italiana), aunque ha representado a la selección española sub-19.

Pezzolesi, con Las Palmas / X

Con tan solo 17 años, debutó con Las Palmas en Primera División contra el Barça, convirtiéndose de este modo en el más joven de la historia del club en conseguirlo. Su dinamismo, velocidad, y capacidad para sumarse al ataque han llamado la atención de varios equipos, entre ellos el Atlético de Madrid. Además, también es capaz de jugar en banda izquierda si es necesario.

El jugador tiene contrato con Las Palmas hasta el año 2029, en una apuesta del club amarillo por cuidar al máximo a su perla codiciada. Sin embargo, el Atlético de Madrid quiere hacerse con un jugador que en cualquier momento puede dar el 'boom' definitivo y que otros gigantes de Europa presenten una oferta demasiado tentadora, como se ha dado en otros casos.

Marcos Llorente es el lateral derecho titular del Atlético / AFP7 vía Europa Press

El Atlético de Madrid, a día de hoy, cuenta con dos laterales derechos, como son los mundialistas Marcos Llorente y Nahuel Molina. El español ha tenido un gran rendimiento esta temporada en el Metropolitano, a pesar de que su posición natural sea en el centro del campo. Es por eso que los rojiblancos piensan en un proyecto de lateral natural, con capacidades tanto ofensivas como defensivas.

¿Cuarto fichaje?

Las relaciones entre Las Palmas y Atleti son buenas desde hace años, como se vio en la operación de Vitolo. Sin embargo, Mateu Alemany tendrá competencia para hacerse con uno de los laterales españoles del futuro, ya que la Real Sociedad tiene también a Pezzolesi en su lista. Sería el cuarto fichaje rojiblanco de este verano, después de Alejandro Grimaldo, Kang-in-Lee y Morten Hjulmand.

El equipo del Cholo Simeone inicia la pretemporada este miércoles, en un partido a puerta cerrada contra el Getafe, para enfrentarse después a los dos equipos de Manchester (United el 1 de agosto y City el 9 de agosto). Antes de arrancar en LaLiga, pondrá el broche final a la preparación veraniega en un partido en Francia contra el Olympique de Marsella (14 de agosto).