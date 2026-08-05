Mateu Alemany, a punto de darle un golpe de mercado al Barça

El Atlético de Madrid vuelve a ponerse en el camino del FC Barcelona en este mercado de fichajes. Esta vez, por un central, el Cuti Romero.

Según avanzó 'Marca', el club colchonero ha ha activado definitivamente la operación para fichar al defensa argentino y ya prepara una primera oferta cercana a los 30 millones de euros para tratar de convencer al Tottenham. El Cuti lleva tiempo señalado como una prioridad tanto por la dirección deportiva como por Diego Simeone, y Mateu Alemany ya prepara el golpe definitivo.

La entidad madrileña compite en estos momentos con el Inter de Milán, que ya habría hecho una propuesta formal por el futbolista. En paralelo se encuentra el Barça, pendiente de su situación desde que se conoce que el Tottenham quiere facilitar su salida en este mercado de fichajes.

Cuti Romero interesa al Atlético / X

De hecho, Romero priorizó al Barcelona durante buena parte del verano. El central rechazó otras opciones mientras esperaba una oferta del club azulgrana e incluso estaba dispuesto a rebajar su salario para facilitar la operación. Sin embargo, el Barça nunca dio el paso y han sido Inter y Atlético los que han movido ficha.

Antes de abordar la operación, en el Metropolitano se necesita cerrar varias salidas. Matteo Ruggeri y Nahuel Molina están muy cerca de abandonar el club, rumbo al Aston Villa y a la Roma, respectivamente. Sus traspasos permitirían generar ingresos y, al mismo tiempo, liberar masa salarial para asumir la elevada ficha del central argentino, una de las más importantes de la plantilla londinense.

En Madrid, el interés por Romero no es nuevo. El pasado verano fue la gran petición de Simeone, aunque la negociación no llegó a buen puerto porque el Atlético no dio el paso de alcanzar los cerca de 55 millones de euros que exigía entonces el Tottenham. Un año después, el escenario ha cambiado y el club entiende que existen opciones reales de cerrar una incorporación que vuelve a situarse en lo más alto de la lista de prioridades, por delante de otros objetivos como Nico González.

La competencia, eso sí, será importante. El Inter de Milán ya ha trasladado al Tottenham una propuesta de 35 millones de euros fijos más cinco en variables. Sin embargo, el deseo del jugador sigue siendo competir en LaLiga. De hecho, tras renovar con el conjunto inglés hasta 2029, Romero incluyó una cláusula específica que contempla una posible salida si recibe la llamada de uno de los tres grandes del campeonato español.

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Además, en el conjunto rojiblanco estará bajo la dirección del argentino Diego Pablo Simeone. El defensa nunca ha ocultado su interés por jugar en España. En varias ocasiones ha reconocido públicamente que le atrae la posibilidad de competir en LaLiga, mientras que durante la pasada edición de la Liga de Campeones también dejó entrever su buena sintonía con el Atlético.