Mateu Alemany promete a Simeone fichajes de "alto nivel"

El Atlético de Madrid invirtió y bien en verano. Fichajes en todas las posiciones para apuntalar una plantilla que flaqueó en el tramo final de la pasada temporada, donde llegó sin opciones a los títulos en disputa. La eliminación en la fase de grupos en el Mundial de Clubes fue un toque de advertencia y la dirección deportiva, encabezada por Carlos Bucero, hizo la faena sucia.

Desde octubre, la dirección de fútbol recae en las espaldas de Mateu Alemany. El balear no pudo intervenir en el mercado estival, pero está comprometido con esta ventana de traspasos que se abrió el 1 de enero. Alemany ya ha vendido a excelente precio a Conor Gallagher y a Giacomo Raspadori, por los que sacó 60 millones de euros, prácticamente lo que se pagó por ellos. Ahora le toca poner ese dinero en movimiento.

En las últimas semanas han salido varios nombres a la palestra, como los de Joao Gomes o Kang-in Lee. Incluso se mencionó un presunto interés por el barcelonista Marc Casadó para la posición de mediocentro. De momento, mucho movimiento en los despachos que no se ha concretado en ninguna incorporación.

Joan Laporta saluda a Mateu Alemany durante Barça-Atlético / Alejandro García / EFE

Habrá incorporaciones

Alemany, sin embargo, confirmó que habrá llegadas este enero. En la previa del encuentro de Champions del Atlético de Madrid en Estambul frente al Galatasaray, el mallorquín explicó a los micrófonos de 'Movistar' los planes del club colchonero. "Tenemos una idea muy clara, pactada con Simeone y vamos a seguir hasta el final. Quedan diez días y vamos a ver qué pasa", apuntó el director de fútbol profesional atlético.

El directivo rojiblanco, sin embargo, desveló que las preferencias del Cholo son claras y que en esa dirección se están moviendo, sin concretar qué perfil se está buscando, más allá de lo que se ha ido publicando en la prensa. "En los fichajes nunca se sabe si se está cerca o lejos. Tenemos muy claro con el míster qué necesitamos, lo que queremos, el perfil que buscamos y estamos trabajando desde hace tiempo en ver si un mercado que es difícil y hostil nos da la posibilidad de traer un jugador o dos que tengan un nivel muy alto", argumentó.

Descarta la salida de Almada

Con los deberes hechos con Gallagher y Raspadori, Alemany rechazó que vayan a darse más ventas este invierno, respondiendo a un posible interés del Galatasaray en la cesión de Thiago Almada. "Está descartado", dijo tajante el balear, antes de medirse, precisamente, al club otomano.