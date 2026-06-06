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Mateu Alemany prepara una venta dolorosa: los candidatos a abandonar el Atlético de Madrid

El director de fútbol afronta su primer gran mercado de fichajes como colchonero

Mateu Alemany, director de fútbol del Atlético de Madrid

Mateu Alemany, director de fútbol del Atlético de Madrid / EUROPA PRESS

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Jonathan Moreno

Jonathan Moreno

Todavía no ha arrancado oficialmente el mercado de fichajes, no lo hará hasta el 1 de julio, pero los clubes ya mueven fichas con vistas a reforzarse para el próximo curso. El Barça fue uno de esos equipos que hizo los deberes y se adelantó a cualquier competidor con la incorporación de Anthony Gordon, antes de que el internacional inglés se concentrara a las órdenes de Thomas Tuchel y viajara a tierras norteamericanas.

Porque la disputa del Mundial 2026, que arrancará el próximo jueves día 11, obligará a permanecer en una tensa calma a algunos directores deportivos. Los futbolistas no quieren distracciones durante el torneo mundialista y todo aquel movimiento que no se haya producido hasta este momento deberá posponerse a la conclusión de la cita de Estados Unidos, México o Canadá.

Alemany, con trabajo

En esas está el Atlético de Madrid, obligado a intevenir con precisión quirúrgica una plantilla que adoleció de bastantes males el curso pasado. Sin entrar en el culebrón Julián Álvarez, sin visos de definirse en las próximas semanas, a Mateu Alemany le espera un verano ajetreado, tanto en las llegadas como en las salidas.

Alejados de la filosofía Simeone, los rojiblancos sufrieron el curso pasado una sangría defensiva que el balear tratará de cicatrizar: el Atlético encajó 81 goles en todas las competiciones -44 sólo en LaLiga-. De ahí que la retaguardia sea uno de las líneas a apuntalar antes del 31 de agosto, fecha en la que el mercado bajará la persiana.

Mateu Alemany y Laporta se saludan en el Spotify Camp Nou

Mateu Alemany y Laporta se saludan en el Spotify Camp Nou / EFE

Antes de acometer cualquier incorporación -con el Cuti Romero en lo más alto de la agenda-, Mateu Alemany optará por aligerar carga en defensa, donde sólo tres de los cinco centrales tienen la continuidad asegurada. Hancko y Pubill partirán con el rol de titularidad, con Le Normand como jugador de rotación.

Así las cosas, quedan dos centrales como los principales señalados: Clément Lenglet y José María Giménez. El francés no ha cumplido con las expectativas después de un primer año como cedido en el que rayó a buena altura. Algunos errores flagrantes le han acabado de condenar. Se le buscará una salida beneficiosa para la entidad, contando que costó apenas 3 millones de euros.

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El caso del capitán será más complicado de digerir. José María Giménez continúa siendo un ídolo para la afición del Metropolitano, por lo que representa y por la pasión con la que defiende el escudo. El rendimiento del charrúa, sin embargo, ha disminuido en los últimos meses debido a las lesiones y, cuando ha estado a punto, ha visto cómo Simeone alineaba a otros jugadores por delante de él. Según apuntó en su día la prensa de Madrid, la relación entre el uruguayo y el técnico argentino no pasa por su mejor momento, por lo que, de llegar una oferta suculenta, se escucharía con atención.

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