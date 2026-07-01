Mateu Alemany y el Atlético se ponen las pilas: casi 100 millones para empezar

El Atlético de Madrid entra en una fase clave del mercado de fichajes. Mateu Alemany parece dispuesto a cerrar el grueso de la plantilla incluso antes de finalizar el Mundial, para que Diego Simeone pueda tener el equipo ya perfilado desde la pretemporada.

Son muchas las carpetas encima de la mesa del director de fútbol profesional rojiblanco. Una de ellas se cerró este martes, día en el que se cerró la incorporación de Alejandro Grimaldo a cambio de unos 22 millones de euros. El Atlético llegó a un acuerdo con el Bayer Leverkusen por el futbolista que se encuentra disputando la Copa del Mundo con España.

Pero el fichaje del lateral zurdo no será el único en cerrarse antes de terminar el Mundial. Las salidas de Antoine Griezmann a la MLS y de Clément Lenglet al Benfica, también anunciada este martes, obligan a recomponer un vestuario que no supo dar la talla en LaLiga la pasada campaña y que se quedó a las puertas de la final de la Champions.

Alejandro Grimaldo compareció ante los medios en Chattanooga / Rodrigo Jimenez / EFE

Con ese mismo objetivo, el de dar un salto de calidad para aspirar a cotas más altas, se centra ya Mateu Alemany en cerrar a jugadores como Kang-in Lee, Hjulmand o Nico González. El que parece prácticamente cerrado es el fichaje del centrocampista danés, clave para reforzar una medular que le quedó coja a Simeone el curso pasado con las constantes lesiones de Barrios y Cardoso. Informaba 'A Bola' de que el Atlético ya habría llegado a un acuerdo verbal con Hjulmand y, según el periodista Matteo Moretto, ofrecerá entre 35 y 40 millones al Sporting de Portugal.

Otras de las prioridades del exdirector deportivo del Barça es Kang-in Lee, también a punto de oficializarse como relevo de Griezmann en la zona de creación. El surcoreano pretende salir del PSG tras una temporada con pocas oportunidades a las órdenes de Luis Enrique. Ya eliminada Corea del Mundial, aparece en escena el Atlético de Madrid, que le ofrecería un contrato hasta 2031 según varias fuentes y que podría desembolsar unos 30 'kilos' más variables para sacarle de París.

Kang In Lee, tras fichar por el PSG / PSG

Y llegamos finalmente al 'caso Nico González'. El extremo argentino regresó a la Juventus tras una campaña como cedido en el Metropolitano, donde disputó 37 partidos y anotó 5 goles. Diego Simeone le quiere de regreso y Alemany hará todo lo posible para cumplir con su deseo, bien sea a través de un segundo préstamo o tratando de rebajar las pretensiones de la 'Vecchia Signora' ofreciendo algún jugador en la operación.

Además, entre todas las operaciones de fichajes y salidas, sin entrar en materia en el 'asunto Julián Álvarez', también aparece la carpeta de renovaciones, porque la entidad colchonera anunció este miércoles la ampliación del contrato de Koke. El capitán y jugador con más partidos en la historia del club vestirá la camiseta rojiblanca hasta el 30 de junio de 2027.